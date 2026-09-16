Uzman Dr. Vural uyardı, bilinçsiz ilk yardım yarardan çok zarar veriyor - Son Dakika
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Uzman Dr. Vural uyardı, bilinçsiz ilk yardım yarardan çok zarar veriyor

Uzman Dr. Vural uyardı, bilinçsiz ilk yardım yarardan çok zarar veriyor
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Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis Uzman Dr. Mert Vural, ilk yardımda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek bilinçsiz müdahalelerin zarar verebileceğini söyledi. Vural, yanığa yoğurt ve salça sürülmemesi, burun kanamasında başın geriye atılmaması, sara nöbetinde soğan veya kolonya koklatılmaması gerektiğini belirtti.

ERZURUM Şehir Hastanesi Acil Servis Uzman Dr. Mert Vural, ilk yardım uygulamalarında toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek, bilinçsiz müdahalelerin yarardan çok zarar verebileceğini söyledi. Vural, yanıklara yoğurt ve salça sürülmemesi, burun kanamasında başın geriye atılmaması, sara nöbeti geçiren kişiye soğan veya kolonya koklatılmaması gerektiğini belirtti.

İlk yardımda doğru müdahalenin önemine dikkat çeken Uzman Dr. Mert Vural, özellikle günlük hayatta sık karşılaşılan durumlarda yapılan hataların yaralanmanın boyutunu artırabileceğini ifade etti. Yanıklarda toplumda yaygın olarak kullanılan yoğurt ve salçanın yaranın üzerine uygulanmasının yanlış olduğunu belirten Vural, "Yoğurt, salça veya başka maddeleri yanık bölgesine sürmek o bölgedeki enfeksiyon riskini artıracağından biz bunu önermemekteyiz. Aynı zamanda bu durum doku hasarını da derinleştirmektedir. Yanık bölge sadece temiz bir suyla 10-15 dakika ovalamadan temizlenebilir" dedi.

'BURUN KANAMASINDA BAŞ GERİYE ATILMAMALI'

Burun kanaması sırasında başın geriye atılmasının da yanlış bir uygulama olduğunu söyleyen Vural, "Burun kanamalarında baş geriye atıldığı zaman burundaki kanama boğaz yoluyla mideye akmaktadır. Bu da mide bulantısına yol açar. En doğru müdahale başı hafifçe öne eğip burun kanatlarını 5 dakika boyunca sıkmak ve enseye soğuk uygulamaktır" diye konuştu.

'SARA NÖBETİNDE AĞZA BİR ŞEY KONULMAMALI'

Sara nöbeti geçiren kişiye soğan veya kolonya koklatılmasının ve zorla ağzının açılmaya çalışılmasının yanlış olduğunu belirten Vural, "Soğan, kolonya koklatmak ya da zorla hastanın ağzını açmaya çalışmak yanlış bir müdahale olacaktır. Doğrusu hastayı kendisine zarar veremeyeceği düz bir zemine yatırmak ve başının darbe almaması için altına yumuşak bir yastık koymak en doğru müdahale olacaktır" bilgisini verdi.

ARI SOKMASINDA İĞNEYE DİKKAT

Arı sokmalarında iğnenin cımbızla çıkarılmasının da yanlış olduğunu ifade eden Vural, şunları söyledi:

"Arı sokmalarında iğnenin cımbızla çıkarılmak istenmesi kesinlikle yanlıştır. İğneyi cımbızla çıkarmaya çalışmak mevcut zehir kesesinin cilde daha fazla nüfuz etmesini kolaylaştırır. Burada önemli olan deneyimli bir kişiden yardım almak ya da kredi kartı gibi bir aletle ciltteki iğneyi süpürerek çıkarmaya çalışmaktır."

'BOĞAZA CİSİM KAÇTIĞINDA ÖNCE NEFES KONTROL EDİLMELİ'

Boğaza cisim kaçması durumunda da bilinçsiz şekilde sırt bölgesine vurulmaması gerektiğini belirten Vural, kişinin nefes alıp alamadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Vural, "Kişi rahatlıkla nefes alabiliyor ve öksürüyorsa öksürmesi teşvik edilir. Eğer kişi öksüremiyor ve morarma başladıysa o zaman Heimlich manevrası uygulanmalıdır" diye konuştu.

Uzman Dr. Mert Vural, ilk yardım konusunda bilinçli davranmanın önemine dikkat çekerek, "İlk yardım hayat kurtarır, bilinçsiz müdahaleyse zarar verir" dedi.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Acil Servis, Mert Vural, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman Dr. Vural uyardı, bilinçsiz ilk yardım yarardan çok zarar veriyor - Son Dakika

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