Uzman uyardı, tekrarlayan karın ağrısı ve ateş FMF işareti olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzman uyardı, tekrarlayan karın ağrısı ve ateş FMF işareti olabilir

Uzman uyardı, tekrarlayan karın ağrısı ve ateş FMF işareti olabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de sık görülen genetik geçişli Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), tekrarlayan karın ağrısı ve ateş ataklarıyla kendini gösteriyor. Prof. Dr. Meryem Can, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açabilen hastalıkta ömür boyu kolşisin tedavisinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Tekrarlayan karın ağrısı ve ateş atakları özellikle çocukluk ve gençlik döneminde sık görülse de her zaman enfeksiyonla açıklanamayabiliyor. Türkiye ve Orta Doğu'da daha sık görülen genetik geçişli Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), tedavi edilmediğinde yıllar içinde böbrekleri etkileyerek ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Meryem Can, özellikle tekrarlayan karın ağrısı ve ateş şikayeti bulunan çocuk ve yetişkinlerde FMF'nin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tekrarlayan karın ağrısı ve ateş atakları yaşayan çocuklar ve gençlerde şikayetler her zaman basit bir enfeksiyon olarak değerlendirilmemeli. Türkiye'de sık görülen genetik geçişli hastalıklardan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), çocukluk çağında başlayarak yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meryem Can, özellikle tekrarlayan ateş ve karın ağrısı ataklarında FMF ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, düzenli tedavi ve takip yapılmadığında hastalığın böbreklerde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tekrarlayan karın ağrısı ve ateşe dikkat

FMF'nin genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Can, "Hastalar özellikle tekrarlayan tarzda karın ağrısı ve ateş ataklarıyla başvuruyor. Aslında daha çok enfeksiyon hastalıklarını düşündüren kliniklerle geliyorlar" dedi. Türkiye'de hastalığın daha sık görülmesi nedeniyle tekrarlayan karın ağrısı ve ateş şikayeti olan çocuk ve yetişkinlerde FMF'nin sorgulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Can, hastalığın her yaşta tanı alabilmesine rağmen vakaların büyük bölümünde belirtilerin genç yaşlarda başladığını söyledi.

Tedavi ömür boyu devam ediyor

FMF'nin genetik geçişli olması nedeniyle tedavinin uzun süreli olduğunu belirten Prof. Dr. Can, "Bu hastalıkta en önemli bilinmesi gereken şey, ömür boyu tedavi gerektiğidir. Hastaların tedaviyi asla bırakmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tedavide kolşisin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Can, düzenli ilaç kullanımının hastalığın kontrol altında tutulması açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine yol açabiliyor

FMF'nin kontrol altına alınmaması halinde hastanın şikayeti olmasa dahi vücutta amiloid adı verilen proteinin birikebildiğini belirten Prof. Dr. Can, "Bu protein özellikle böbreklerde birikerek böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. İlerleyen dönemlerde diyaliz ve böbrek nakli ihtiyacına, hatta yaşam süresinin kısalmasına neden olabiliyor" dedi. Bu nedenle tedavinin düzenli kullanılmasının ve hastaların takiplerini aksatmamasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Can, özellikle böbrek fonksiyonlarının ve idrarla protein atılımının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Aile taraması önemli

FMF'nin genetik geçişli olması nedeniyle aile bireylerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Can, özellikle hastalığın toplumda daha sık görüldüğü bölgelerde aile taramalarının önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Can, "Hastalığa sahip bireylerde mutlaka aile taraması yapılmalı. Özellikle böbrek fonksiyon testlerine ve vücuttan protein atılımına mutlaka bakılmalı" diyerek düzenli takip çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Akdeniz Ateşi, Karın Ağrısı, Genetik, Türkiye, Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman uyardı, tekrarlayan karın ağrısı ve ateş FMF işareti olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

12:34
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: Uzman uyardı, tekrarlayan karın ağrısı ve ateş FMF işareti olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement