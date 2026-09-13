Uzman: Yüksek topuklu ayakkabı hemoroid riskini artırabilir - Son Dakika
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Uzman: Yüksek topuklu ayakkabı hemoroid riskini artırabilir

Uzman: Yüksek topuklu ayakkabı hemoroid riskini artırabilir
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Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin, yüksek topuklu ayakkabıların pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebileceğine dikkat çekti. Tekin, topuğun tek başına hemoroid yapmadığını ancak genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam ve liften fakir beslenmeyle birleşince önemli bir tetikleyici olabileceğini söyledi.

YÜKSEK topuklu ayakkabıların, yalnızca estetik değil sağlık açısından da önemli etkiler oluşturabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin, "Yüksek topuk kullanımı vücut dengesini değiştirerek hemoroid riskini artırabilir" dedi.

Ayak yapısı ile bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin, yüksek topuklu ayakkabıların pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebileceğine dikkat çekti. Dr. Tekin, süreçle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

'VÜCUT BİR ZİNCİR GİBİ ÇALIŞIR'

Yüksek topuklu ayakkabıların yalnızca ayakları değil, tüm vücut dengesini etkilediğini belirten Dr. Tekin, ayak tabanındaki küçük bir açı değişiminin bile vücudun üst bölgelerine kadar uzanan bir etki oluşturduğunu ifade etti. Topuklu ayakkabı giyildiğinde vücudun ağırlık merkezinin öne kaydığını belirten Tekin, bu durumu dengelemek için bel kavsinin arttığını ve pelvik bölgenin öne doğru eğildiğini söyledi.

'PELVİK BASINÇ ARTIYOR, DAMARLAR ZORLANIYOR'

Bu duruş değişikliğinin pelvik taban kasları üzerinde ekstra baskı oluşturduğunu belirten Dr. Tekin, "Artan karın içi basıncı toplardamarların geri dönüşünü zorlaştırıyor. Bu durum zamanla hemoroidlerin şişmesine ve sarkmasına zemin hazırlayabilir. Yüksek topuk tek başına hemoroid yapmaz ancak önemli bir tetikleyici olabilir" dedi.

'RİSK FAKTÖRLERİYLE BİRLİKTE ETKİ ARTIYOR'

Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam ve liften fakir beslenme gibi faktörlerin de süreci hızlandırdığını belirten Dr. Tekin, "Yüksek topuklu ayakkabılar bu tabloyu ağırlaştırabilir. Bu nedenle tek bir neden yerine birden fazla faktörün birleşimi hastalığı ortaya çıkarıyor. Kadınların şıklıktan vazgeçmesi gerekmiyor ancak bilinçli kullanmaya dikkat edilmeli. Uzun süre topuklu ayakkabı giyenler duruşlarına dikkat etmeli, ara ara hareket etmeli ve mümkünse gün içinde farklı ayakkabılar tercih etmeli. Ayrıca masa başında çalışanlar da ayak bileği egzersizleri yaparak dolaşımı desteklemeli. Ayaklar yere ne kadar sağlıklı basarsa, vücut da o kadar dengede kalır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hemoroid, Hemoroid, Genetik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman: Yüksek topuklu ayakkabı hemoroid riskini artırabilir - Son Dakika

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