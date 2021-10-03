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Uzmanından ailelere önemli uyarı: Bebeğinizi görünmez nanoplastikten koruyun - Son Dakika

Uzmanından ailelere önemli uyarı: Bebeğinizi görünmez nanoplastikten koruyun

03.10.2021 11:56
Uzmanından ailelere önemli uyarı: Bebeğinizi görünmez nanoplastikten koruyun, System.String[]

Bebek ve çocukların mikroplastik ve nanoplastiklere daha fazla maruz kaldığını belirten Uzm. Dr. Akif Çelik, "Bebeklerin dışkılarında plastik bulunması şaşırtıcı değildir.

Bebek ve çocukların mikroplastik ve nanoplastiklere daha fazla maruz kaldığını belirten Uzm. Dr. Akif Çelik, "Bebeklerin dışkılarında plastik bulunması şaşırtıcı değildir. Çünkü biberon, giysiler, oyuncaklar, tabaklar, çocuk bezleri gibi malzemelerin hepsinde, yani bebeklerin etrafındaki her şey plastikle yapılır. Öte yandan bilimsel araştırmalarda içme sularında, midye, karides, balık, tuz, şeker, bal gibi yiyeceklerde mikroplastik tespit edildi" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Akif Çelik, bebek ve çocukların mikroplastik ve nanoplastiklerle daha sık karşılaştığına dikkati çekerek aileleri uyardı. Uzm. Dr. Çelik, mikroplastiklerin 5 mm'den daha küçük ve çevrede kirliliğe sebep olan, çoğunlukla petrol türevli olup suda çözünmeyen parçacıklara denildiğini belirterek "Birincil mikroplastikler doğrudan 5 mm'den küçük olarak üretilen plastiklerdir. Örneğin; kozmetiklerde, kişisel bakım ürünlerinde kullanılan mikro boncuklardır. Özellikle günümüzde makyaj, el işi ve tekstil malzemelerinde aşırı miktarda kullanılan simler birincil mikroplastiğe örnek olarak verilebilir. İkincil mikroplastikler ise büyük plastiklerin zamanla parçalanarak 5 mm'den küçük boyutlara ufalanmasıyla oluşur. İkincil mikroplastiklere örnek; bebek ve çocuklar için kullanılan plastik ürünlerden kopan ve aşınan parçacıklar, sentetik tekstillerden kopan lifler, araç lastiği döküntüleri ve çeşitli plastik partiküllerdir" diye konuştu.

POŞET ÇAYLARDAKİ NANOPLASTİK İÇİLEN ÇAYLA VÜCUDA GİREBİLİR

Nanoplastiklerin ise 1 nm – 1 µm arası büyüklükteki plastik parçacıklar olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çelik, şöyle devam etti:

"Nanoplastikler çok küçük boyutlarda oldukları için hücre duvarından geçebilir ve bağırsaklarımızdan emilebilir. Nanoplastikler günlük hayatta sıkça kullanılan gıda malzemelerinden insan vücuduna geçebilir. Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışmada her demlemede poşet çaylardaki naylon ve polietilen tereftalat (PET) poşet malzemesinden milyarlarca nanoplastiğin içilen çaya geçtiği gösterildi. Bazı ürünlerin üretim aşamasında, bazılarında ise paketlemede kullanılan ambalajlardan dolayı ve ürünün tüketimi esnasında (ortamdan), bazılarında ise elde edildiği kaynaktan gıdalara mikroplastik kirliliğinin ve başka birçok katkı maddesinin geçmesi söz konusudur. Bilimsel araştırmalar sonucunda, içme sularında (şişe su, çeşme suları), midye, karides, balık, tuz, şeker, bal gibi yiyeceklerde mikroplastik tespit edildi. Mikroplastikler ayrıca sokak lezzetleri olarak adlandırılan gıdalara da hem gıdanın kaynağından hem de üretim ve tüketim aşamalarından bulaşabilir."

BEBEK EŞYALARININ ÇOĞU PLASTİKTEN ÜRETİLİYOR

Uzm. Dr. Akif Çelik, bebek ve çocukların mikroplastikler ve nanoplastiklerle daha sık karşılaştığını ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Bebeklerin dışkılarında plastik bulunması şaşırtıcı değildir. Çünkü biberon, giysiler, oyuncaklar, tabaklar, çocuk bezleri gibi malzemelerin hepsinde, yani bebeklerin etrafındaki her şey plastikle yapılmaktadır. Bunlara dokunan bebeklerde sıklıkla ellerini ağızlarına götürür hatta bu eşyaları ısırır ve kopan gözle görünmeyen mikroplastiklere maruz kalmış olur. Bu nedenle bu tip ürünleri alırken denetiminin olduğu TSE belgeli ürünler tercih etmeliyiz ve deforme olmuş eskimiş ürünleri kullanmamalıyız."


Uzmanından ailelere önemli uyarı: Bebeğinizi görünmez nanoplastikten koruyun

Çocuk Sağlığı, Çamlıca, Petrol, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından ailelere önemli uyarı: Bebeğinizi görünmez nanoplastikten koruyun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanından ailelere önemli uyarı: Bebeğinizi görünmez nanoplastikten koruyun - Son Dakika
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