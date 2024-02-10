Sağlık

Uzmanından 'elektronik sigara' uyarısı: "Elektronik sigara, sigara bırakmak için kullanılacak bir alternatif değildir"

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir:

"Elektronik sigaranın 2000'li yılların başından 10 yıl sonrasına kadar akciğer kanamasına sebep olduğunu gördük"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Fatma Özdemir, elektronik sigara kullanmanın sigara bırakmak için bir yol olmadığını söyleyerek, "Elektronik sigaranın 2000'li yılların başından 10 yıl sonrasına kadar akciğer kanamasına sebep olduğunu gördük" dedi.

Sigara bağımlılığının tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu dile getiren Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Fatma Özdemir, 2000'li yılların başından itibaren dünyada ve Türkiye'de sigara pandemisi olduğunu söyledi. Özdemir, "Tütün kullanımı 1950'lerden 1990'lara kadar yasal bir şey gibi göründü. Faydaları varmış gibi yapıldı. Tütün kullanım alanı, sigaranın içerisindeki maddelerin çeşitli organik ve inorganik zararlı maddelerin akciğer kanserine ve diğer akciğer hastalıklarına yol açtığının anlaşılması 40 gün kadar sürdü. 2000'li yılların başından beri de hem dünyada hem de ülkemizde bir sigara pandemisi var. Bizde bu pandemi ile mücadele etmekteyiz. Tütün kullanımı maalesef bu elektronik sigara ve pufların gündemde olmasıyla birlikte sanki masum bir şeymiş gibi yansıtılıyor. Maalesef ki tütün kullanımı çok küçük yaş grubuna kadar düşmüş durumda. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığının yayımladığı genelgeyle ülkemize elektronik tütün ürünleri kullanımı yasaklandı. Ancak sigara, tütün fiyatlarına gelen zamlar ve kapalı alanda içme bir miktar caydırıcı olsa da tütün ürünlerine el altından ulaşım hala çok kolay" ifadelerini kullandı.

"Elektronik sigara kullanımı, sigara bırakmak için kullanılacak bir alternatif değildir"

Elektronik sigaranın, 2000'li yılların başından itibaren sigara bırakma ürünü olarak lanse edildiğini belirten Özdemir, bunun tamamen yanlış olduğunu ve elektronik sigara kullanmanın sigarayı bırakmak için bir alternatif olmadığını söyledi. Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Elektronik sigarada maalesef ki 2000'li yılların başında sanki bir sigara bırakma ürünü gibi lanse edildi. Maalesef bu söylemem kanan çokta kişi oldu. Elektronik sigara, sigara bırakmak için kullanılacak bir alternatif değildir. Hiçbiri sigara bırakma ürünü değildir. Hepsinin içerisinde sarma sigara kadar nikotin ve diğer organik ve inorganik zehirli maddeler vardır. Normal sigaranın 1 çöpünde 4 bine yakın organik ve inorganik madde vardır. Biz elektronik sigaranın da 2000'li yılların başından 10 yıl sonrasına kadar akciğer kanamasına sebep olduğunu gördük. Bundan bir 10 yıl sonrada elektronik sigaranın ve diğer tütün ürünlerinin ne kadar daha çok zararlı olduğunu göreceğiz. Normal sigara mı elektronik sigara mı? diye sorarsanız. Tabi ki hiçbiri sigaranın alternatifi değildir."