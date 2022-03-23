Uzmanından "gizli tüberküloz" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından "gizli tüberküloz" uyarısı

23.03.2022 13:35
Uzmanından "gizli tüberküloz" uyarısı

Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhan Koşucu, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin gizli tüberküloz hastası olduğunu bildirdi.

Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhan Koşucu, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin gizli tüberküloz hastası olduğunu bildirdi.

Koşucu, yaptığı yazılı açıklamada, halk dilinde verem hastalığı olarak bilinen tüberkülozun, bulaşıcı bir akciğer hastalığı olduğunu, hava yoluyla yayıldığını aktardı.

Hastalığın tedavi edilebilir ve aşıyla önlenebilir olduğunu belirten Koşucu, "Verem vakalarının ve ölümlerinin yüzde 95'ten fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülür. Gelişmiş ülkelerde bir zamanlar nadiren görülen tüberküloz enfeksiyonu, kısmi olarak HIV'in ortaya çıkmasıyla 1985'ten itibaren tekrar yaygınlaşmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Koşucu, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin gizli tüberküloz hastası olduğuna dikkati çekerek, şunlar kaydetti:

"Bu, insanların verem hastalığı bakterileri tarafından enfekte olduğu, henüz hastalığa aktif olarak yakalanmadığı ve hastalığı başkalarına bulaştıramadığı anlamına gelir. Verem hastalığı bakterileri ile enfekte olan kişilerin yaşam boyu yüzde 5 ila 15 arasında bu hastalığa yakalanma riski vardır. Bir kişi aktif verem hastalığı geliştirdiğinde öksürük, ateş, gece terlemesi veya kilo kaybı gibi belirtiler aylarca sadece hafif seviyede görülebilir."

YORUMLAR
500
Bat Tokat'ın mı Sivas'ın mı Bat Tokat'ın mı Sivas'ın mı Şarkışla'da jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu Şarkışla'da jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu

Numune Hastanesi, Sivas, Verem, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'gizli tüberküloz' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Kızını 9 yıl boyunca istismar eden babaya 78 yıl 9 ay hapis cezası verildi!
13:27 TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı: Randevu için sakın ücret ödemeyin
13:21 Putin'in kaçan Rus askerlerinin peşine "infaz mangaları" taktığı iddiası!
13:09 Fotoğraf Ordu'dan! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, karla kaplı kapıdan geçemedi
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından "gizli tüberküloz" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement