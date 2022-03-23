Uzmanından "gizli tüberküloz" uyarısı - Son Dakika

Sivas Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhan Koşucu, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin gizli tüberküloz hastası olduğunu bildirdi.

Koşucu, yaptığı yazılı açıklamada, halk dilinde verem hastalığı olarak bilinen tüberkülozun, bulaşıcı bir akciğer hastalığı olduğunu, hava yoluyla yayıldığını aktardı.

Hastalığın tedavi edilebilir ve aşıyla önlenebilir olduğunu belirten Koşucu, "Verem vakalarının ve ölümlerinin yüzde 95'ten fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülür. Gelişmiş ülkelerde bir zamanlar nadiren görülen tüberküloz enfeksiyonu, kısmi olarak HIV'in ortaya çıkmasıyla 1985'ten itibaren tekrar yaygınlaşmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Koşucu, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin gizli tüberküloz hastası olduğuna dikkati çekerek, şunlar kaydetti:

"Bu, insanların verem hastalığı bakterileri tarafından enfekte olduğu, henüz hastalığa aktif olarak yakalanmadığı ve hastalığı başkalarına bulaştıramadığı anlamına gelir. Verem hastalığı bakterileri ile enfekte olan kişilerin yaşam boyu yüzde 5 ila 15 arasında bu hastalığa yakalanma riski vardır. Bir kişi aktif verem hastalığı geliştirdiğinde öksürük, ateş, gece terlemesi veya kilo kaybı gibi belirtiler aylarca sadece hafif seviyede görülebilir."