Uzmanından, Ramazan ayında su tüketimi konusunda uyarı: 'Günde en az 2,5 litre su tüketin' - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanından, Ramazan ayında su tüketimi konusunda uyarı: 'Günde en az 2,5 litre su tüketin'

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Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Şefi ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, Ramazan ayında su tüketiminin önemine dikkat çekerek, bir kişinin günde en az 2,5 litre su tüketmesi gerektiğini belirtti. Böbrek hastalarının ise hekim kontrolünde oruç tutmaları gerektiğini vurgulayan Danış, iftar ve sahur arasındaki zamana yayacak şekilde su tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

19.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:32
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Uzmanından, Ramazan ayında su tüketimi konusunda uyarı: "Günde en az 2,5 litre su tüketin"

DİYARBAKIR - Bugünlerde vücudunun susuz kalmaması için ramazan ayı boyunca iftarla başlayıp sahur bitimine kadar geçen sürede tüketilecek su miktarı büyük önem taşırken, Doç. Dr. Ramazan Danış, "Bir kişinin günde en az 2,5 litre su alması gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Şefi ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, Ramazan ayı ile birlikte böbrek hastalarının oruç tutup, tutmaması yönünde açıklamalarda bulundu.

Şeker ve tansiyon hastalığının böbrek yetmezliği sonucunu doğurduğunu ve hekim kontrolünde bu hastaların oruç tutmaları gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Danış, "Ramazan ayında hastalar tarafından bize çok soru geliyor. Oruç tutalım mı, tutmayalım mı? ya da oruç tutarken neye dikkat edelim diye sorular geliyor. Su tüketimi Ramazan ayında çok önemli. Öncelikle böbrekler vücutta iki adet bulunan küçük ama büyük görevler yapan, hayati önem arz eden organlardır. Böbreklerimize iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü vücudun temizlenmesinden atık maddelerin atılmasına kadar bir sürü ilacın geçtiği yerdir böbrekler. Özellikle Türkiye ve Avrupa'da en sık böbrek yetmezliği yapan iki neden var; şeker hastalığı ve hipertansiyon. Bu hastaların mutlaka ve mutlaka şeker kontrollerini ve tansiyon kontrollerini yapmaları gerekiyor" dedi.

Oruç tutan bireylerin iftar ve sahur vakti arasındaki zamana yayacak şekilde günde en az 2,5 litre su tüketmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Danış, "Ramazan ayı aslında manevi yönün dışında vücuda dinlendirici olarak geliyor. Ama özellikle kronik böbrek hastalığı olan, böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya olanlara tavsiyem oruç tutmamaları yönünde. Bilim de bu yönden konuşuyor. İslam dini kolaylık ve hoşgörü dinidir. Bu yüzden kronik hastalığı olanların oruç tutmaları konusunda bir dini çağrı yok. Böbreğin en iyi dostu sudur. Bir kişinin günde 2,5 litre su alması gerekiyor. Özellikle iftardan sonra direkt suya yüklenmeden ziyade 2-3 bardak su içip iftarla sahur arasındaki zamana yayılmalı su tüketimi. Bu zaman zarfında mutlaka en az 2,5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Ramazan ayı boyunca özellikle toksik maddelerden, ağrı kesicilerden ve diğer maddelerden kaçmak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Uzmanından, Ramazan ayında su tüketimi konusunda uyarı: \'Günde en az 2,5 litre su tüketin\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzmanından, Ramazan ayında su tüketimi konusunda uyarı: 'Günde en az 2,5 litre su tüketin' - Son Dakika

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