Uzmanından uyarı: Bilmediğiniz kaynaklardan ve kuyulardan su içmeyin - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanından uyarı: Bilmediğiniz kaynaklardan ve kuyulardan su içmeyin

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, yaz aylarında kaynağı bilinmeyen kuyu ve kaynak sularının tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, hijyenik olmayan yerlerden tüketim yapılmaması ve güvenilir kaynaklardan su temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

24.07.2024 00:34
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Uzmanından uyarı: "Bilmediğiniz kaynaklardan ve kuyulardan su içmeyin"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural:

"Suları güvenilir yerlerden ve bildiğimiz, güvendiğimiz kaynaklardan temin edilmesini öneriyoruz"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, yaz aylarında gidilen köy, bağ ve bahçe gibi alanlarda; kaynağının neresi olduğu bilinmeyen kuyu ve kaynak sularının tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların evden çıktığını ve dışarda daha çok vakit geçirdiğini dile getiren Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, bu dönemde su ve yemek gibi ihtiyaçlarını dışardan karşılayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Lokanta ayırt etmeden, hijyenik olmayan yerlerden tüketim yapılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Ufuk Ertural, "Yaz aylarının gelmesiyle beraber tabiri caiz ise herkes kendini dışarılara attı. Dışarda yemek, yiyoruz, dışarda geziyoruz, dışarda oturuyoruz bazen de dışarda uyumaya başladık. Malum tüketimimizde ister keyfi olsun, isterse de yemek gibi zaruri ihtiyaçlarımız olsun sürekli dışardan temin ediyoruz. Fakat yaz aylarında bunları dikkatsiz olarak yapılmasından dolayı birçok enfeksiyona zemin hazırlanıyor. Suları bilmediğimiz kaynaklardan veya güvenilir olmayan yerlerden tüketmemiz, yemekleri de canımızın çektiği herhangi bir yerden değil de daha güvenilir ve temiz yerlerden, kapalı yerlerden tüketmemiz gerekiyor. Yaz aylarıyla beraber sıcaklıklar, mikropların, bakterilerin çoğalması için çok iyi bir zemin hazırlıyor. Bununla beraber hijyene dikkat edilmediği zaman bir olan mikroplar bine, yüz bine çıkıyor ve ciddi hastalığa neden olabiliyor. Bunun için güvenilir kaynaklardan, güvenilir yerlerden ve daha sağlıklı besinler tüketmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kaynağı belli olmayan suları tüketmeyin"

Yaz mevsiminin gelmesiyle bağ, bahçe ve köylerine giden vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Ertural, kaynağı bilinmeyen kuyu ve kaynak sularının tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yazla birlikte daha serin yerlerde konaklama ihtiyacı duyduğumuz için şehir merkezlerindeki konaklamamızı daha çok köy, bağ, bahçe veya tarla gibi yerlere kaydırdık. Buralarda da birçok su kaynaklarının nereden geldiği belli olmuyor. Çoğu yerin kanalizasyon ya da su şebekesi yok. Herhangi bir yerden kaynak suyu ve kuyu suyu tüketiyoruz. Fakat buralar çoğu zaman maalesef mikrop yuvası olabiliyor. Hijyeni olmuyor ve daha çok bağışıklığı düşük, hassas kişilerde ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Bunun için suları güvenilir yerlerden ve bildiğimiz, güvendiğimiz kaynaklardan temin edilmesini öneriyoruz. Mümkünse kuyu sularının kaynaklarının tahlillerinin, gerekli incelemelerinin yapılıp, tüketilmesini öneriyoruz. İçerisinde herhangi bir zehirli maddenin ve ya kimyasal maddenin karışıp, karışmadığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Memorial, Kayseri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: Bilmediğiniz kaynaklardan ve kuyulardan su içmeyin - Son Dakika

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