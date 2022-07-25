Uzmanından uyarı: "Yanlış detoks, kas kaybına neden olabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından uyarı: "Yanlış detoks, kas kaybına neden olabilir"

25.07.2022 12:01
Uzmanından uyarı: "Yanlış detoks, kas kaybına neden olabilir"

Uzmanından uyarı: "Yanlış detoks, kas kaybına neden olabilir" Uzman diyetisyen Şilan Alyamaç: "Hızlı verilen kilo, inanın çok hızlı alınacaktır" Diyarbakır'da Memorial Hastanesinde görevli diyetisyen Şilan Alyamaç, "Çok hızlı verilen kiloların sağlıklı olduğunu savunmuyorum.

Uzmanından uyarı: "Yanlış detoks, kas kaybına neden olabilir"

Uzman diyetisyen Şilan Alyamaç:

"Hızlı verilen kilo, inanın çok hızlı alınacaktır"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Memorial Hastanesinde görevli diyetisyen Şilan Alyamaç, "Çok hızlı verilen kiloların sağlıklı olduğunu savunmuyorum. Çünkü çok hızlı verilen kilo, inanın çok hızlı alınacaktır. Çünkü sağlıklı bir beslenme profili alışkanlığı oluşturmamış oluyor" dedi.

Detoksun temeli detoksifikasyondan geldiğini açıklayan diyetisyen Şilan Alyamaç, özelikle etkilediği organın ise karaciğer olduğunu söyledi. Detoksun vücutta istenmeyen toksin oluşturan maddelerin ve elementlerin atılmasını sağlayan bir fiziksel olay olduğunu ifade eden diyetisyen Alyamaç, "Beslenme olayı tamamen kişiselleşmesi gereken bir durumdur. Her diyet herkese uymaz. Bir uzmanın bize yazdığı diyet uymayabilir. Bireysele indiğimizde daha sağlıklı bir yol izlemiş olabiliriz. Herkes farklı beslenebilir. Kimi tek öğünle, kimi iki öğünle beslenebilir. Kimi beş öğün tüketebilir. Gün içerisinde altı, yedi öğün tüketiyordur. Bu, tamamen kişiye özel olması gerekiyor. Bunu da bir uzmandan yardım almamız gerekiyor. Lütfen, internetten veya kulaktan dolma bilgilerle diyet uygulamak yerine, sağlıklı bir yol izleyelim" dedi.

"Diyette tek bir ürün pandemide vücut direncini düşürür"

Detoksun uygulanabileceğini, karşı olmadıklarını kaydeden Alyamaç, "Detoks, günümüzde de çok popüler olan bir olay ve buna eşlik etmemiz gerekiyor. Bazı kişiler iş yoğunluğundan öğün tüketemiyordur. Detoks tariflerine yöneliyordur. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Kadınlarda ve erkeklerde altına düşmememiz gereken bir kalori farkı var. Bunun altına düşmediğimiz süre boyunca detoksu uygulayabiliriz. Detoks, sadece sıvı veya blenderlenmiş sebzeleri tüketmek değildir. Buna tamamen karşıyım. Çünkü zorunlu almamız gereken bu kadar çok besin grubu varken tek bir besin grubuna yönelmemiz hem vücudumuzun direncini düşürecektir bu pandemi zamanlarında. Hem de vücut zayıflayacaktır. Vücudu zayıflatmamamız adına gün içerisinde öğlen ve akşam detoks yapıyorsanız sabah kahvaltınızda her besin grubundan tüketmeniz gerekiyor. Özellikle yapılan hatayı da söyleyeyim. Protein tüketmememiz" diye konuştu.

"Vücudunda sarkma ve çatlak varsa bu işte bir terslik var demektir"

Hayvansal kaynaktan ziyade bitkisel proteine yönelebilir diyen Alyamaç, "Hem kalori açığım hem de sindirilebilirlik seviyesi çok daha farklı olacaktır. Dünya Sağlık Örgütünce de belirli bir kilonun üzerine çıkılmaması gerekiyor. Maksimum 8-10 kilodur. Bunun üzerinde verilen kilolar çok ciddi sağlıklı değildir. Doku, hücre eve kas kaybına sebep olabilir. Bizim zayıflamadaki asıl amacımız yağ kaybetmek. veya vücudumuzda toksin özelliği gösteren maddeleri vücudumuzdan atmaktır. Kişi geliyor; evet, zayıflamış çok güzel. Ama hala belirgin yağ dokuları vücudunda onula birlikte. Vücudunda sarkma ve çatlak var. Bunlar varsa bu işte bir terslik var demektir. Çünkü biz yağdan değil, kastan kaybediyoruz. Özellikle tuz tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü havalarda çok sıcak. Biraz daha hafif besinler tüketilirse çok iyi olacak. Daha hafif, zeytinyağlı yemeklere biraz daha yönelebiliriz. Çok hızlı verilen kiloların sağlıklı olduğunu savunmuyorum. Çünkü çok hızlı verilen kilo, inanın çok hızlı alınacaktır. Çünkü sağlıklı bir beslenme profili alışkanlığı oluşturmamış oluyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer'in, teşkilat için çekilen klipte bayrak taşıdığı ortaya çıktı Trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer'in, teşkilat için çekilen klipte bayrak taşıdığı ortaya çıktı Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı Diyarbakır tekstil sektöründe zirveye çıkmak istiyor Diyarbakır tekstil sektöründe zirveye çıkmak istiyor
Kaynak: İHA

Diyetisyen, Diyarbakır, Memorial, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: 'Yanlış detoks, kas kaybına neden olabilir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:27 Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
11:43 Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:46:45. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından uyarı: "Yanlış detoks, kas kaybına neden olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement