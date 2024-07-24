Uzmanlar, Merdiven Altı Üretilen Deterjanların Sağlık Sorunlarına Yol Açabileceği Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanlar, Merdiven Altı Üretilen Deterjanların Sağlık Sorunlarına Yol Açabileceği Uyarısında Bulundu

Uzmanlar, düşük fiyatları nedeniyle tercih edilen merdiven altı üretilen deterjanların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Deterjanların sahte olup olmadığının ancak laboratuvar analizleriyle anlaşılabileceği belirtilirken, kalitesiz kimyasallar içeren deterjanların cilt hassasiyetine, alerjiye ve solunum sorunlarına neden olabileceği ifade edildi. Sahte deterjanların egzama riskini artırabileceği ve deri enfeksiyonlarına yol açabileceği vurgulandı. Uzmanlar, gerçek deterjanları sahte olanlardan ayırt etmek için bazı ipuçları verdi ve deterjan kullanımında eldiven kullanılmasını ve ellerin nemlendirilmesini önerdi.

24.07.2024 15:05
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Uzmanlar, merdiven altı üretilen ve düşük fiyatları nedeniyle tercih edilen deterjanların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erbil Ağar, AA muhabirine, deterjan seçiminin cilt sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Denetimden uzak üretilen ve piyasaya sürülen deterjanların düşük fiyat ve güzel kokuları nedeniyle tercih edilebildiğini anlatan Ağar, "Deterjanların sahte olup olmadığı ancak profesyonel laboratuvar analizleriyle anlaşılabilir. Bilindik firmalar deterjan konusunda riske girmezler ama ismi bilinmeyen, daha önce duyulmamış deterjanlar alındığı sürece risk her zaman vardır." diye konuştu.

Piyasada deterjan üretiminde kalitesiz parfüm kullanımının yaygın ve deterjanların hoş kokularına rağmen temizlik kalitesinin düşük olduğunu kaydeden Ağar, "Merdiven altı üretilen deterjanlara eklenen kalitesiz kimyasallar sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Cilt hassasiyeti kişiden kişiye değişebilir, bu durum alerji, ellerde şişme veya kokulara bağlı solunum sorunları gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Gerekli önlemler alınmazsa, bu tür problemler ölümcül sonuçlara bile yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Sahte deterjanlar egzama riskinizi artırabilir

OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahin de sahte deterjanların, kaliteleri düşük olduğu için egzamaya yol açma olasılıklarının normal deterjanlara göre çok daha fazla olabileceğini belirtti.

Vücutla temas eden kimyasalların seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Deterjan, sıvı sabun, dezenfektan gibi tahriş edici maddelerle karşılaşınca elimizde kuruluk ve kepeklenmeyle beraber kaşıntı oluşur. Kaşıntılardan sonra da yavaş yavaş deri soyulmaya başlar. Derimizin bizi dış etkenlere karşı koruyan üst katmanı ortadan kalkınca derimiz enfeksiyonlara karşı korumasız kalır. Deterjanlarla her temasta vücudumuzun verdiği tepkiler artar ve sadece deterjanın değdiği alanlarda değil, vücutta yaygın kaşıntılı lezyonlara sebebiyet verir. Deterjan ve sıvı sabun kullanımında bile yüksek oranda egzamalar görülmekteyken, sahte deterjanlarla bu şikayetlerin çıkma olasılığının çok daha yüksek olması kaçınılmazdır." dedi.

Şahin, deterjanların sahte ya da gerçek olduğunu anlamak için şu önerilerde bulundu:

"Toz deterjanlara dokunulduğunda gerçek deterjanlar yumuşaktır, taneleri incedir. Sahte deterjanlar ise elde daha sert hissedilir, kalın taneciklidir ve kapalı kutunun dışından bile kimyasal kokarlar. Normal deterjan kullanırken bile biz hastalarımıza eldiven ile ellerini korumaları gerektiğini söylüyoruz. Kullanacağımız eldivenin lateks türünden ziyade içi pamuklu olanları daha sağlıklı olacaktır. Deterjanla temas ettikten sonra, ellerinizi beyaz sabunla yıkayıp havluyla kurulayarak nemlendirici sürmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü derimizin suyla ıslanması nemlendirme yerine kesinlikle geçmez. Cildimizde bir ıslaklık olursa, onun üstüne bir de deterjan pH'ını bozarsa cildimizin zarar görmesi kaçınılmazdır."

Kaynak: AA

Alerji, Egzama, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlar, Merdiven Altı Üretilen Deterjanların Sağlık Sorunlarına Yol Açabileceği Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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