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Uzmanlar uyardı: "Kanserden değil geç kalmaktan korkun" - Son Dakika

Uzmanlar uyardı: "Kanserden değil geç kalmaktan korkun"

04.02.2022 16:29

Uzmanlar uyardı: "Kanserden değil geç kalmaktan korkun"T hücre tedavisi ve agnostik tedavi yaklaşımlarının ön planda olduğunu söyledi.

Uzmanlar uyardı: "Kanserden değil geç kalmaktan korkun"

ANKARA 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hibrit olarak uluslararası katılımlı düzenlenen 2'nci Ankara Hematoloji ve Onkoloji Günleri Ankara'da başladı. Uzmanlar kanser tedavilerinde artık CAR-T hücre tedavisi ve agnostik tedavi yaklaşımlarının ön planda olduğunu söyledi.

Özel bir otelde düzenlenen ve 6 Şubat'a kadar sürecek toplantıda, Tıbbi onkoloji, Hematoloji, Cerrahi onkoloji, Radyasyon onkolojisi, Kök hücre nakli, İmmünoterapi, Tümör aşıları ve hücresel tedaviler, Genetik tedaviler, Kanserde destek tedavileri (palyatif bakım, beslenme, enfeksiyon yönetimi, aşılama, ağrı yönetimi, onkolojik rehabilitasyon, psikoonkoloji, uğraş terapi, klinik eczacılık ve ilaç danışmanlığı), Klinik araştırmalar ve Kanser yönetim sistemlerinde güncel gelişmeler ele alınacak. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneğinin ev sahipliği yaptığı toplantının ana gündem maddesini CAR-T hücre tedavisi ve Kanserde Agnostik Tedavi yaklaşımları oluşturacak. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, toplantı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, sık sık vurguladıkları "kanserden değil geç kalmaktan korkun" söyleminin hala geçerliliğini koruduğunu, pandemi nedeniyle aksatılan tedaviler varsa bir an önce düzenli olarak yeniden başlanması gerektiğini, şüpheli durumlarda KETEM'lere gidilerek erken dönemde teşhisin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Son dönemde kanser tedavisinde oldukça önemli adımların atıldığının altını çizen Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, şunları kaydetti: "Ülke olarak kanser tedavisinde Batı ülkelerinden, bütünü kullanma anlamında, standardı kullanma anlamında daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye kanser anlamında standart tedavileri kullanma yönünde birçok Batı ülkesinden daha ileri durumda. Bu konuda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama yeni tedavilere ulaşmak ve özellikle klinik araştırmalar kısmında da hala kat edeceğimiz çok önemli mesafenin de var olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki yine altını çizmek gerekiyor. Kanser önlenebilir bir hastalıktır. Lütfen önlenebilir faktörleri, her platformda dile getirelim. Kanser erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis edilmesi ile sağ kalım süremizi uzatabiliriz ve maliyeti düşürebiliriz. Lütfen en ufak bir şikayetinizde ve geçmeyen şikayetlerin varlığında, ani gelişen şikayetleriniz varsa lütfen erken teşhis merkezlerine başvurun. Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır diyoruz. Lütfen tedavi süreçlerinizi ihmal etmeyin diyoruz. Lütfen gelin bu tedavi aralığını kapatalım."

Uzmanlar uyardı: Kanserden değil geç kalmaktan korkun
Uzmanlar uyardı: Kanserden değil geç kalmaktan korkun
Uzmanlar uyardı: Kanserden değil geç kalmaktan korkun

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Radyasyon, Agnostik, Ankara, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar uyardı: 'Kanserden değil geç kalmaktan korkun' - Son Dakika


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