Uzmanlar uyarıyor: Ramazan'da tansiyon yükselmeleri en önemli sıkıntı

Uzmanlar uyarıyor: "Acillerde Ramazan'da gördüğümüz en önemli sıkıntı, tansiyon yükselmeleri"
"Ramazan'da oruç tutmak isteyen kalp hastaları mutlaka doktorlarına danışmalı"
İSTANBUL - Uzmanlar, acil servislerde Ramazan'da görülen en önemli sıkıntının tansiyon yükselmeleri olduğunu söylüyor.
İftarda çok ani ve hızlı bir şekilde yemek yemenin kişilerde problemler oluşturabildiğine dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, "En çok mustarip olduğumuz; iftarda çok ani bir şekilde yükleniliyor. Bu sefer göğüs ağrısı başlıyor, tansiyon yükselmeleriyle hastalarımız acile geliyor. Diyoruz ki; sahur ve iftarda, iftarınızı açtığınız zaman hafif bir çorbayla açın, hafif gıdalar alın gerekirse yavaş yavaş artırın. Su içmeyi ihmal etmeyin diyoruz. Acillerde Ramazan'da gördüğümüz en önemli sıkıntı; tansiyon yükselmeleridir. Hastalarımız iftarını açtığında bir anda yüklenir. Yüklendiği zaman bu sağlıklı insanlarda dahi belirli bir stres yapıyor. Siz ağır bir yemek yediğiniz zaman belli kaygılarınız kalple ilgili; kalp yetmezliği, geçirilmiş kalp krizi varsa bu sefer göğüs ağrıları başlıyor. Artan stres tansiyonu yükseltiyor, yükseldiği zaman ağrı başlıyor, bir kısır döngü ve ne yazık ki hastalarımızın çoğu ne yazık ki bir anda iftarı açtığı zaman acile gelmeye çalışıyor. Kebap türü veya kızartmadır, aşırı baharatlı gıdalardan uzak durun diyoruz. Eğer sağlığınız elveriyorsa, doktorunuz onay veriyorsa o zaman oruç tutmak hem sağlığınız için hem ruhen, bedenen son derece faydalı. Japon bilim adamı bu anlamda Nobel Ödülü aldı. Sebebi uzun süre aç kalmanın hücreyi, yenilediğini, atık maddeleri attığını gösterdi" dedi.
Ramazan'da oruç tutmak isteyen kalp hastalarının mutlaka doktorlarına danışması uyarısında bulunan, iftarda ise ani ve hızlı şekilde yemek yenmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğiniz, ciddi aritmileriniz varsa lütfen doktorunuza danışın. Bazı ilaçlar günde 3 defa alınıyor, danışmadan 2'ye ayarlarsanız ciddi kalp problemleriyle karşılaşıyoruz. İftarda çok ani bir şekilde yükleniliyor, bu sefer göğüs ağrısı başlıyor, tansiyon yükselmeleriyle hastalarımız acile geliyor. Acillerde Ramazan'da gördüğümüz en önemli sıkıntı; tansiyon yükselmeleri, dikkat edilmeli" dedi.
Vatandaşların sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmesi için iftar, sahur ve bu öğünlerin arasında tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken uzmanlar, oruç tutmak isteyen kalp hastalarının mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini aktardı. Boztosun, kalp rahatsızlıkları olan kişilere önerilerde bulundu. Sürecin uzmanların görüşü alınarak yürütülmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, kullanılan ilaçların ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Boztosun, kişilerin oruçlarını açarken ani ve hızlı bir şekilde yemek yemesinin çeşitli problemler oluşturabildiğini bunun acillere başvuruları beraberinde getirebildiğine dikkat çekti.
"Ciddi kalp problemleriyle karşılaşıyoruz"
Oruç tutmak isteyen kalp hastalarının mutlaka uzmanlara danışması gerektiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Ramazan geldiği zaman hepimiz oruç tutmak için bir gayret gösteriyoruz. Özellikle hastalarımıza diyoruz ki; yakın zamanda by pass, stent, balon yapıldıysa, kalp krizi geçirdiyseniz veya kalp yetmezliğiniz, ciddi aritmileriniz varsa lütfen doktorunuza danışmadan Ramazan için 'İlaçlarımı ayarlarım, orucumu tutarım' diye ısrar etmeyin. Önce danışın, doktorunuz 'İlaçları, sahur iftar diye ayarlayabilirsiniz' derse ki bazı ilaçlar var, günde 3 defa alınıyor. Siz o 3 defa alınacak ilacı kendiniz 2'ye ayarlarsanız bu sefer ne yazık ki ciddi kalp problemleriyle karşılaşıyoruz. Kişilerin dikkat etmesini tavsiye ettiğimiz gıdalar özellikle kızartma, tuzlu, aşırı baharatlı, aşırı etli gıdalar ertesi gün sindirim sistemini zorlayıp kalbinizi zor durumda bırakabiliyor. Bunları ayarlarken lütfen; şeker, kalp hastalığınıza, tansiyonunuza göre ayarlayın. Sizin eğer tansiyon probleminiz varsa tuz tüketimini dengelemeniz gerekiyor, şeker probleminiz varsa ilgilenen doktorunuzdan onay almadan Ramazan'da oruç tutmayın. Şekeriniz yükselebilir de düşebilir de. Diyetinize dikkat ederken burada önemli olan şu; dengeli ve düzenli beslenin" dedi.
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