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Van'da hastaneye kazandırılan IVUS cihazı hastalara umut oldu - Son Dakika
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Van'da hastaneye kazandırılan IVUS cihazı hastalara umut oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren kalp merkezine kazandırılan IVUS (İntravasküler ultrason) cihazı, tedavi bekleyen hastalara umut oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, en son teknolojiyle uyumlu tıbbi cihazlarla donatılmaya devam ediliyor.

Van\'da hastaneye kazandırılan IVUS cihazı hastalara umut oldu
20.12.2023 - 20:47,  Güncelleme: 20:49
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Van'da hastaneye kazandırılan IVUS cihazı hastalara umut oldu

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren kalp merkezine kazandırılan koroner damarların görüntülenmesini sağlayan IVUS (İntravasküler ultrason) cihazı, tedavi bekleyen hastalara umut oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, en son teknolojiyle uyumlu tıbbi cihazlarla donatılmaya devam ediliyor. Son olarak Kalp Merkezi Ünitesine kazandırılan İVUS cihazı sayesinde kalp damarlarındaki tıkanma miktarı değerlendirilip, damar içindeki darlığın boyutu, damar içi yırtılmalar, stentlerin yerine tam olarak yerleşip yerleşmediği, damarların dallanma bölgesi ve damar başlangıç kısımları anjiyografiye göre daha iyi görülebilecek. Hastanede ilk kez kullanılan İVUS cihazı sayesinde hastaların dış merkeze gitmesine de gerek kalmadı.

"Teknoloji bize çok ciddi anlamda katkı sunuyor"

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane bünyesindeki kalp merkezinin uzun zamandır hizmet verdiğini belirtti. Kalp merkezinde uzman hekimlerce çok sayıda başarılı işlemlere imza attıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Kalp merkezimiz sadece Van iline değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmına hizmet veriyor. Bu merkezimiz 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre çalışmaktadır. Tabii merkezimizde riskli ve komplike işlemler de yapılıyor. Bu komplike ve zor işlemlerde bypass olma şansı olmayan yüksek riskli hastalara işlem yapıldığında yeni teknoloji bize çok ciddi anlamda katkı sunuyor. IVUS cihazını, damar içini görüntüleyen bir ultrason sistemi olarak düşünebilirsiniz. Damarın içine gönderdiğimiz bir kateterle damarın içindeki darlıkları çok rahat bir şekilde irdeliyoruz. Bunun tabii ki ne kadar darlık oluşturduğunu, darlığa yol açan plağın morfolojisi hakkında bize ciddi bilgiler veriyor. IVUS bize 'ana koroner' dediğimiz ana damarın başındaki darlıklarda ciddi bir avantaj sağlıyor. Ana damarda darlık olduğu zaman mutlaka IVUS eşliğinde işlem yapmak lazım" dedi.

IVUS cihazını hastane bünyesine kazandırarak komplike işlemlerin daha rahat ve konforlu şekilde yapılmasını sağladıklarını dile getiren Sarıkaya, "Yakın süreçte 8 hastamızı aldık. IVUS eşliğinde uygun bir şekilde tedavilerini yaptık. Çok şükür hepsi de çok başarılı geçti" diye konuştu.

"Son derece güzel bir teknik"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre ise İntravasküler ultrasonun Türkiye'de ve dünyada sadece gelişmiş merkezlerde kullanılan bir yöntem olduğunu belirterek, "Kalbin içerisine bu ultrasonu gönderdiğimizde damar içerisindeki darlığın, plağın ciddiyetini görebiliyoruz. Damarın iç alanını ölçebiliyoruz. Stent öncesi damar çapını ölçüp ona göre stenti belirliyoruz. Stent taktıktan sonra da bizim stent damar duvarına iyice yapışmış mı bunu görebiliyoruz. Eskiden bu tip hastaları dış merkeze gönderiyorduk. Başka merkezlerde de yüksek ücret talep ediliyordu. Ancak günümüzde hasta herhangi bir ücret vermeden bu hizmetten faydalanabiliyor. Bu hizmetin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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