Van'da Ramazan Öncesi Fırınlara Sıkı Denetim - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Ramazan Öncesi Fırınlara Sıkı Denetim

Van'da Ramazan ayı öncesinde fırınlara yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Hijyen koşulları, ekmek gramajı ve personel temizliği gibi kriterler detaylı şekilde incelendi. Kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapılırken, ihlallerin devam etmesi durumunda cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

27.02.2025 19:33
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Van'da Ramazan öncesi fırınlara sıkı denetim

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde kent genelindeki fırınlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol personellerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, fırınların hijyen koşulları, ekmek gramajı, fiyat tarifesi, personel temizliği ve üretim standartları detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak tutanak tutuldu. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınların belirlenen kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Özellikle ekmek gramajının standartlara uygun olması, üretim alanlarının temizliği ve kullanılan malzemelerin hijyenik koşullara uygunluğu konularında hassasiyet gösterildi. Denetim ekipleri, belirlenen kurallara uymayan fırınların önce uyarılacağını, aynı ihlallerin devam etmesi durumunda ise cezai işlem uygulanacağını belirtti. Vatandaşların da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde yetkili birimlere şikayette bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Yetkililer, Ramazan boyunca denetimlerin sıklaştırılacağını ve halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için kontrollerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Ekmek, Tarım, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da Ramazan Öncesi Fırınlara Sıkı Denetim - Son Dakika

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