Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü - Son Dakika
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Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü

07.04.2022 12:12

Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştüVAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin pandemi sürecinde büyük bir başarı örneği gösterdiğini belirterek, günlük vaka sayısının 10'a kadar düştüğünü söyledi.

Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin pandemi sürecinde büyük bir başarı örneği gösterdiğini belirterek, günlük vaka sayısının 10'a kadar düştüğünü söyledi.

Korona virüs salgını sürecinde vaka oranıyla örnek şehir olmayı başaran Van, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son haritada vaka oranı yüz binde 7,71'e kadar düştü. Salgının başından bu yana ülke genelinde vaka oranıyla en iyi 5 şehir içinde yer alan Van, yine son harita oranına göre Türkiye'nin en iyi şehri olmayı başardı. Van'ın salgınla mücadeledeki başarısı merak konusu olurken, en büyük etkisinin alınan tedbirler, vatandaşların azami ölçüde kurallara uyması ve görevli ekiplerinin özverili çalışmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

"Yoğun bakım ve entübe olan hasta yok"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının gayretleri, güvenlik kuvvetleri, imam ve muhtarların desteğiyle pandemi sürecini Türkiye'de en iyi atlatan illerden biri olduklarını belirtti. Vali Bilmez, "Bugün itibariyle kentimizde günlük vaka sayısı 10 civarındadır. Kentimizde hastanede yatan kişi sayısı ise yine 10 civarındadır. Yoğun bakım ve entübe olan herhangi bir hastamız da yok. Ancak vatandaşlarımızın tekrar özellikle de kapalı alanlarda, kalabalık ortamlarda maske konusunda dikkatli olmalarını, özellikle 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların mutlaka hatırlatma aşılarını olmasını istiyoruz. İnşallah hep birlikte bu süreci geride bırakırız. Hasta olma ihtimalimiz var. Aşı olanların hastaneye düşme ihtimalleri ise çok zayıftır" diye konuştu.

Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü
Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü
Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü
Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü
Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü
Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van'da günlük vaka sayısı 10'a düştü - Son Dakika


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