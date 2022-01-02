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Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor - Son Dakika

Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor

02.01.2022 16:30

Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yeni tasarlanmış teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor.

Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yeni tasarlanmış teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor.

Bir birinden deneyimli akademik kadrosu ve hastalara sağladığı olanaklarla dikkat çeken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölge genelinde diş rahatsızlığı çeken vatandaşlara hizmet veriyor. 2010 yılında hizmete açılan Diş Hekimliği Fakültesi, özel diş kliniklerini aratmayacak teknolojik cihazlar, deneyimli kadrosu ve yetiştirdiği öğrencilerle komşu illerden gelen hastaların da tercihi haline geldi.

"Sağlık alanındaki birimlere ekstra destekler sunuyor"

Her geçen yıl daha çok gelişerek teknolojik cihazlarla tüm bölgeye hitap ettiklerini söyleyen Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, "Teknoloji geliştikçe, yeni teşhis ve tedavi yöntemleri gündeme gelmeye başladı. Bu anlamda fakültemizin de güncel ihtiyaçları değişmektedir. Bununla ilgili yaklaşık son bir yıl içerisinde Rektörümüz Hamdullah Şevli, tıp fakültemizi ve diş fakültemizi özellikle sağlık alanındaki birimlere ekstra destekler sunuyor. Hem akademik anlamda kaliteyi oluşturmak, hem de halk sağlığı alanında sorumluluklarımızı doğru bir şekilde yerine getirmek adına bize güçlü destekler sağlıyor" dedi.

"Dünya genelindeki fakültelere göre eksik bir malzememiz yok"

Son bir yıl içerisinde birçok teknolojik cihazla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Oto, "Son bir yılda ultrason cihazı aldık. Ultrason uzmanlık eğitiminde zorunlu bir cihaz ve uzmanlık öğrencilerine eğitim prosedürlerinde mutlaka ultrason ile teşhis yönteminin öğretilmesi gerekiyor. Yaklaşık bir yıl oldu bu cihazımızı fakültemize kazandıralı, bundan sonra ki süreçte öğrencilerimize iyi bir akademik eğitim anlamında ve hastalarımıza iyi bir klinik, teşhis, tedavi amacıyla faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca ortodonti tedavi, son dönemlerde özellikle vatandaşlarımızı da maddi anlamda sarsan bütçeye ulaştı. Ortodonti tedavi, diş yapısındaki bozuklukları belirli fiziksel tedavilerle düzeltme tedavisidir. Bu diş teli tedavisi olabilir, şeffaf plak tedavisi olabilir, bu sayede daha düzgün bir yapı kazandırılabilir. Bununla ilgili iTero Element tarayıcı cihazını fakültemize kazandırdık. iTero cihazı, ağız içi tarama cihazı, tamamen görsel kusurları ortadan kaldıran, olası hekim hatalarını tamamen ortadan kaldıran, dijital ortamda ağızda diş taraması yaparak çok daha iyi bir tedavi stratejisi adına çok önemli bir cihaz. Bunun yanı sıra ağız içi görüntülüme sistemi olarak RVG, yani dijital röntgen cihazı iki tane aldık. Restoratif diş tedavisinde (çürük diş tedavisi) kullanmak üzere dolgunun olgunlaşmasını ve renk bozulmalarını önlemek adına bazı cihazlar aldık. Şu an diş fakültemizin, dünya genelindeki fakültelere göre eksik bir malzemesi yok. Tedavide modern cihazları fakültemizde kullanıyoruz" diye konuştu.

Ortodonti Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi Saadet Çınarsoy Ciğerim ise yeni alınan cihazların tanıtımını yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor
Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor
Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van YYÜ Diş Fakültesi teknolojik cihazlarla bölge halkına hizmet veriyor - Son Dakika
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