Varis tedavisinde kullanılan yerli teknoloji, yüzde 96'ya kadar başarı sağlıyor

Dünya Fleboloji Kongresi (UIP), 12-16 Eylül tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Venöz hastalıklar ve tedavisinde kullanılan teknolojilerin tanıtıldığı ve konuşulduğu kongrede varis tedavisinde kullanılan yerli teknoloji 'Turkish Glue' yöntemi dikkat çeken konulardan biri oldu. Kongreye katılan Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, bu yöntemle varis tedavisinde yüzde 96 oranında başarı elde edildiğini söyledi.

Venöz hastalıklar ve tedavisinde kullanılan teknolojilerin tanıtıldığı ve konuşulduğu Dünya Fleboloji Kongresi'nde varis tedavisinde kullanılan yerli teknoloji "Turkish Glue", kongrenin dikkat çeken konularından biri oldu. Bu yöntemle tedavinin süresinin ciddi anlamda kısaldığı ve tedavi oranının yüzde 96'ya kadar ulaştığı öğrenildi.

50'nin üzerinde ülkeden 246 oturum başkanı, konuşmacı ve çok sayıda katılımcının geldiği kongrede venöz hastalıklarla ilgili son teknolojiler ve yapılan çalışmalar konuşuldu. Kongrenin aynı zamanda diamond sponsoru olan INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, geliştirilen yerli teknolojiler sayesinde varisin artık kısa sürede yapılabilecek bir tedavi haline geldiğini ve "Turkish Glue" yöntemiyle yüzde 96 oranında ciddi bir orana ulaşıldığını söyledi.

"VARİS ÖĞLE ARASINDA YAPILABİLECEK BİR TEDAVİ HALİNE GELDİ"

Yerli teknolojilerle gerçekleştirilen VenaBlock (Turkish Glue) sayesinde varisin öğle arasında dahi yapılabilecek bir tedavi haline geldiğini ifade eden Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "Bugün, 19'uncu Uluslararası Fleboloji Kongresi'ndeyiz. Kongremizde daha çok venöz hastalıklar anlatılmakta. Kongre başkanımız Türk kalp damar cerrahisi derneği başkanı Prof Dr.Kürşat Bozkurt önderliğinde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu an 50'nin üzerinde ülkeden doktorlarla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burada daha çok ülkemizde üretilen yerli ürünleri anlatıyoruz. Burada varis tedavisini tartışıyoruz. Varis, daha önceden çok kanlı bir ameliyattı. Bir varis hastasının açık cerrahide ameliyat olduktan sonra 3 gün boyunca hastanede kalması gerekiyordu. Ama günümüz şartlarında, Türkiye'de üretilen teknolojiler sayesinde, "Turkish Glue" yöntemiyle varis artık öğle arasında yapılabilecek bir tedavi haline geldi. Kardiyovasküler camiada bu ameliyatlarımız artık açık ameliyatlar şeklinde değil çok ince kateterler yardımıyla yapılıyor. Bunların teknolojilerini, bilimsel kavramlar üzerinden tartışmalarını yapıyoruz" dedi.

"YÜZDE 96'LIK BİR TEDAVİ ETME ORANI"

Önceki tedavi yöntemlerine oranla çok daha uzun süreli bir tedavi yöntemi geliştirdiklerini söyleyen Dinç, "Biz Türkler artık "Turkish Glue" yöntemiyle varisi yüzde 96 oranında, şu anki 5 yıllık sonuçları, tedavi edebiliyoruz ve 5'inci yılın sonunda da yüzde 96'lık oran devam ediyor. Varisin ülkemizde bulunan bilim insanlarıyla geliştirilen bu teknolojiyle çok ciddi anlamda, ki yüzde 96 da dünyada çok yüksek kanıt düzeyine ulaşmış bir tedavi yöntemi haline geliyor. Varisi bu şekilde uzun dönem sonuçlarıyla tedavi etmiş oluyoruz" diye kaydetti.

Venöz hastalıklarla ilgili son teknolojiler ve yapılan çalışmalar konuşulduğu Dünya Fleboloji Kongresi 16 Eylül tarihine kadar devam edecek.