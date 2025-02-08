Varto Devlet Hastanesi'nde Kapalı Mesane Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Varto Devlet Hastanesi'nde Kapalı Mesane Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

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Varto Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle mesane kanseri ameliyatı yapıldı.

08.02.2025 14:38
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Varto Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle mesane kanseri ameliyatı gerçekleşti

MUŞ - Muş'ta yer alan Varto Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı yöntemle mesene kanseri ameliyatı gerçekleştirildi.

Varto Devlet Hastanesi, tıbbi imkanlarını her geçen gün geliştirerek önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Zeki Sever, idrarda kanama şikayeti ile başvurduğu hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu ameliyata alındı. Üroloji Uzmanı Halil İbrahim İvelik ve ekibi, ilk kez hastanede kapalı yöntem ile mesane kanseri ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Ameliyatla ilgili açıklamada bulunan Dr. İvelik, hastanın mesanesini tamamen dolduran bir kitle olduğunu ve kapalı yöntemle bu kitleyi etkisiz hale getirerek hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. İlk defa hastanede kapalı yöntemle mesane ameliyatını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İvelik, "Bu ameliyatı ve bunun takibi amacıyla yapılan kontrolskobi operasyonları ilçe devlet hastanemizde gerçekleşmektedir ve bundan sonra hastalarımızın takibi için başka merkezi ekiplerine ihtiyaç yoktur. Burada takiplerini ve tedavilerini gerçekleştirebiliriz. Başarıyla geçen operasyonumuz sonrası hastamızla burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastamızın mesanesini tamamen dolduran bir kitlesi vardı. Kapalı yöntemle kitleyi etkisiz yaptık ve hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Üroloji Uzmanı olarak geçen sene göreve başladığı Varto Devlet Hastanesi'nde, daha önce tıbbi eksikliklerin olduğunu vurgulayan İvelik, "Endoskopi ünitesi faal yapıda değildi. Başhekimimizin destekleri ile faal hale getirdik. Mayıstan bu yana yaklaşık 800 cerrahi işlem gerçekleştirdik. Bunların içerisinde inmemiş testis operasyonları, peygamber sünneti dediğimiz hipostaz cerrahisi, kadın idrar kaçırma cerrahileri, kapalı ve açık prostat ameliyatları, mesane taşları, endoskopik işlemler olmak üzere birçok ürolojik cerrahi işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu uygulamaların hastanemizde gerçekleştirilmesi sonrası hastalarımızın sevk oranında ciddi bir azalma oldu. Hastalarımıza bu konforu sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda binlerce hastanın poliklinik muayenesini ve tedavisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda çevre iller ve ilçeler de tedavi için bize gelmekte. Sağlık çalışanları olarak halkımıza yaptığımız bu hizmetin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan hasta Zeki Sever ise tedavi sürecini kısaca anlatarak, "Mesane kanseri teşhisim vardı. Halil İbrahim hocamızın yanına geldim. Durumumu anlattım, endoskopi işlemi yaptı ve dört parça alınması gerektiğini söyledi. Kendisine güvenerek ameliyata girdim. Ameliyat sırasında durumu birlikte seyrederek mesane kanserini aldı. Ardından prostat parçası da çıkarıldı. Allah'a şükür şu an hiçbir sorunum yok. Hastane personeli de benimle çok ilgilendi. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Varto Devlet Hastanesi'nde Kapalı Mesane Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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