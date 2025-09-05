Velilere kritik uyarı: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin

Diyetisyen Tuğba Demircan, "Çocukların kahvaltı yapmadan okula gitmesi, gün içinde dikkat dağınıklığına ve öğrenme güçlüğüne yol açabilir" dedi.

Okul dönemiyle birlikte çocukların beslenme düzeni de büyük önem kazanıyor. Özel Adatıp Hastanesi Diyetisyeni Tuğba Demircan, sağlıklı beslenmenin çocukların okul başarısını ve genel sağlık durumunu doğrudan etkilediğini vurguladı.

"ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR"

Çocukların kahvaltı yapmadan okula gitmesinin, gün içinde dikkat dağınıklığına ve öğrenme güçlüğüne yol açabileceğine dikkat çeken Dyt. Demircan, "Güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlanmalı. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, yumurta, peynir, süt veya yoğurt, taze sebze ve meyveler yer almalı.

Şekerli ve paketli gıdalar yerine doğal ve besleyici alternatifler tercih edilmeli" dedi. Ara öğünlerin de önemine değinen Dyt. Demircan, "Okul çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak, çocukların hem enerjisini yüksek tutar hem de abur cubura yönelmelerini engeller. Kuruyemiş, taze meyve, tam tahıllı sandviçler iyi seçeneklerdir" diye konuştu.

"BESLENME DÜZENİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

Beslenmenin çocukların bağışıklık sisteminde de belirleyici olduğunu vurgulayan Dyt. Tuğba Demircan, "Yeterli protein, vitamin ve mineral alımı hastalıklara karşı koruma sağlar. Düzenli su içmek, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmak da sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu. Velilere seslenen Dyt. Demircan, "Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak, yaşam boyu sürecek bir yatırım demektir. Ebeveynler bu konuda örnek olmalı ve çocuklarının beslenme düzenini yakından takip etmelidir" ifadelerini kullandı.