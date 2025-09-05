Velilere kritik uyarı: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Velilere kritik uyarı: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin

Velilere kritik uyarı: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin
05.09.2025 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul çağındaki çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemek için sağlıklı beslenme önerileri sunan Diyetisyen Tuğba Demircan, çocukların kahvaltı yapmadan okula gitmelerinin dikkat dağınıklığına ve öğrenme güçlüğüne neden olabileceğini söyledi.

Diyetisyen Tuğba Demircan, "Çocukların kahvaltı yapmadan okula gitmesi, gün içinde dikkat dağınıklığına ve öğrenme güçlüğüne yol açabilir" dedi.

Okul dönemiyle birlikte çocukların beslenme düzeni de büyük önem kazanıyor. Özel Adatıp Hastanesi Diyetisyeni Tuğba Demircan, sağlıklı beslenmenin çocukların okul başarısını ve genel sağlık durumunu doğrudan etkilediğini vurguladı.

"ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR"

Çocukların kahvaltı yapmadan okula gitmesinin, gün içinde dikkat dağınıklığına ve öğrenme güçlüğüne yol açabileceğine dikkat çeken Dyt. Demircan, "Güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlanmalı. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, yumurta, peynir, süt veya yoğurt, taze sebze ve meyveler yer almalı.

Şekerli ve paketli gıdalar yerine doğal ve besleyici alternatifler tercih edilmeli" dedi. Ara öğünlerin de önemine değinen Dyt. Demircan, "Okul çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak, çocukların hem enerjisini yüksek tutar hem de abur cubura yönelmelerini engeller. Kuruyemiş, taze meyve, tam tahıllı sandviçler iyi seçeneklerdir" diye konuştu.

"BESLENME DÜZENİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

Beslenmenin çocukların bağışıklık sisteminde de belirleyici olduğunu vurgulayan Dyt. Tuğba Demircan, "Yeterli protein, vitamin ve mineral alımı hastalıklara karşı koruma sağlar. Düzenli su içmek, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmak da sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu. Velilere seslenen Dyt. Demircan, "Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak, yaşam boyu sürecek bir yatırım demektir. Ebeveynler bu konuda örnek olmalı ve çocuklarının beslenme düzenini yakından takip etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Sağlık Velilere kritik uyarı: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı
İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi Vincenzo Montella Türk oluyor İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi! Vincenzo Montella Türk oluyor
İsrail’in “suikast planı“ iddiasına Türkiye’den yalanlama İsrail'in "suikast planı" iddiasına Türkiye'den yalanlama
Niğde’de fabrika yangını: Milyonlarca liralık emek dakikalar içinde küle döndü Niğde'de fabrika yangını: Milyonlarca liralık emek dakikalar içinde küle döndü
İngiltere Milli Takımı’nın ilk Müslüman futbolcusu Djed Spence oldu İngiltere Milli Takımı'nın ilk Müslüman futbolcusu Djed Spence oldu
Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü

18:40
Transfer bitti Rachid Ghezzal geri döndü
Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü
18:30
Gürsel Tekin’e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi
Gürsel Tekin'e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi
18:24
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi
18:11
Bir taraftar, İsmail Kartal’ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi
Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi
17:00
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü
16:49
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 19:33:43. #7.11#
SON DAKİKA: Velilere kritik uyarı: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.