Vitamin IV Terapisi ile Enerji Artışı - Son Dakika
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Sağlık

Vitamin IV Terapisi ile Enerji Artışı

Vitamin IV Terapisi ile Enerji Artışı

Vitamin IV Terapisi, besinleri doğrudan kan dolaşımına vererek hızlı emilim ve enerji artışı sağlıyor.

13.11.2024 15:49
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AĞIZDAN alınan takviyelerde karaciğer eliminasyonu nedeniyle besinlerin önemli bir kısmının vücutta emilemediğini belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Sinan Akyürek, "Vitamin IV Terapisi, yüksek dozda vitamin ve mineralleri doğrudan kan dolaşımına vererek hızlı ve etkili bir destek sağlıyor. Bu sayede besinler doğrudan hücrelere ulaşarak hızlıca emiliyor ve vücutta daha yüksek bir biyoyararlanım sağlıyor. Ayrıca hidrasyon sağlanıyor ve insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunuyor" dedi.

Tedavi yönteminin bağışıklık sistemini güçlendirmekten cilt sağlığını desteklemeye kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını ifade eden Dr. Akyürek, "Bu yöntem; kronik yorgunluk, bağışıklık sistemi desteği, cilt sağlığı, hızlı iyileşme ve enerji artışı gibi konularda destek sunmaktadır. Ayrıca Myers Kokteyli gibi özel vitamin karışımlarının yorgunluk ve bitkinlik hissini azaltmada etkili olur" diye konuştu.

'UZMAN DOKTORLAR TARAFINDAN UYGULANMASI ÖNEMLİ'

Kanser tedavisi gören hastalara da destekleyici bir seçenek olarak sunulduğunu söyleyen Dr. Akyürek, "Vitamin IV Terapisi medikal alanda giderek daha fazla ilgi görüyor. Uzman doktorlar tarafından uygulanması ise önemli. Yapılan araştırmalar, bu tedavinin kanseri doğrudan iyileştirdiğini göstermese de yorgunluğu azaltarak hastaların yaşam kalitesini artırabileceğini de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Enerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vitamin IV Terapisi ile Enerji Artışı - Son Dakika

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