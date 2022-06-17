Vur hastalığı hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor - Son Dakika
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Vur hastalığı hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

17.06.2022 15:08
Vur hastalığı hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Op. Dr. Akın Karagözoğlu Vur (Vezikoüreteral reflü) hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, idrar torbasındaki idrarın yukarı böbreğe doğru kaçması anlamına gelen Vur hastalığının idrarın dışarı çıkamaması durumunda idrar...

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Op. Dr. Akın Karagözoğlu Vur (Vezikoüreteral reflü) hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, idrar torbasındaki idrarın yukarı böbreğe doğru kaçması anlamına gelen Vur hastalığının idrarın dışarı çıkamaması durumunda idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğinin bildirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karagözoğlu, idrar yolu enfeksiyonları böbreklerde geri dönüşü olmayan fonksiyon kaybına, hatta ileriki yaşlarda hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olabileceğini kaydetti.

Vur şiddetinin değişik derecelerde görülebileceğini aktaran Karagözoğlu, "Düşük dereceli idrar kaçaklarında takip yeterli iken yüksek dereceli idrar kaçaklarında endoskopi ile dolgu uygulaması yani kapalı yöntem ya da açık cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir. Böbrek reflüsü her 100 bebekten 1'inde görülür. Bu oran diğer doğuştan anomalilerle karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Ayrıca eğer bir çocukta böbrek reflüsü saptandıysa ailenin diğer çocuklarında da reflü olma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle böbrek reflüsü tanısı alan çocukların kardeşleri ve ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocukların mutlaka bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vur hastalığı hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor - Son Dakika

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