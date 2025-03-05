Yahşihan'da Obeziteyle Mücadele Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Yahşihan'da Obeziteyle Mücadele Etkinliği

4 Mart Dünya Obezite Günü'nde Yahşihan'da sağlıklı yaşam için etkinlik düzenlendi.

05.03.2025 10:16
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Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce "4 Mart Dünya Obezite Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlğünde görevli uzman diyetisyen Rabia Cansu Tekin, ebeler Özlem Kuzu ve İlkay Durmaz, ilçe merkezi ve köylerde obeziteyle mücadele etkinliği düzenledi.

Sağlık görevlileri, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, obezitenin tüm dünya insanlarının bir sorunu hale geldiğine dikkati çekti.

Obeziteden korunma ve obeziteyle mücadelede en önemli iki unsur sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivitenin artırılması olduğunu anlatan Sönmez, "İnsanlarımızı acilen bilinçlendirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Sağlıklı Beslenme ve Obeziteyle Mücadele Polikliniği açmış bulunmaktayız. İsteyen herkes müracaat edebilir." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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