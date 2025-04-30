Yalova'daki Hastanede Geçici Hasta Kabulü Durduruldu - Son Dakika
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Sağlık

Yalova'daki Hastanede Geçici Hasta Kabulü Durduruldu

Yalova'nın Özel Aktif Hastanesi, deprem raporu nedeniyle hasta kabulünü geçici olarak durdurdu.

30.04.2025 23:00
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Yalova'daki özel hastanede deprem raporuna istinaden hasta kabulü durduruldu

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi'nde deprem performans analiz raporuna istinaden geçici süreyle hasta kabulü durduruldu.

Çiftlikköy ilçesinde 2010 yılında Fizik Tedavi Merkezi olarak kurulan daha sonra 2013 yılında ise yatırımını tamamlayıp genel hastane olan Özel Aktif Hastanesi'nin hizmet binasında CİMER başvurusu sonrasında deprem analizi yapıldı. Çıkan rapora göre, 2 bloktan oluşan hastanenin A Bloğu'nda özel hastanenin faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulması gerektiği belirtildi. Buna istinaden 28 Nisan tarihi itibarıyla hastanede hasta kabulü geçici olarak durduruldu.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze iletilen CİMER başvurusu nedeniyle başlayan sürece konu olmak üzere yapılan araştırma ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde ortaya çıkan teknik rapora istinaden ilimiz Çiftlikköy İlçesi Sahil Mah. İzmit Yalova Karayolu Cad. No: 81 adresinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi'nin A Bloğunda yapılan Deprem Performans Analiz Raporu talep edilmiş 4 Mart 2025 tarihinde yapılan son tekid ile gelen analiz raporu Sağlık Bakanlığına gönderilmiş olup, Sağlık Bakanlığının 25 Nisan 2025 tarihli yazılarında 'Deprem Performans Analiz Raporuna istinaden özel hastanenin faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulması gerektiği' belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı yazısı 25 Nisan 2025 günü ilgili özel hastaneye tebliğ edilmek istenmiş olup mesul müdür olmadığı için tebliğ edilememiştir. 27 Nisan 2025 tarihinde hastanede yatan hastalar tespit edilmiştir. Özel Aktif Hastanesinin 28 Nisan 2025 tarihinde hasta kabulü geçici olarak durdurulmuş olup, mevcut yatan hastaların tedavisi devam etmektedir" denildi.

Öte yandan, hastanede nakli uygun olmayan sadece 1 hasta olduğu bildirildi.

Hastanenin yanında bulunan pazar yerindeki esnaf ise hastanenin geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Hastanenin bölgede büyük bir sirkülasyon oluşturduğunu kaydeden esnaf, iş yapamadıklarını ve bir an önce hastanenin yeniden hizmete açılmasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yalova'daki Hastanede Geçici Hasta Kabulü Durduruldu - Son Dakika

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