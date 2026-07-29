Yaz Aylarında Kanser Tedavisi İçin 10 Öneri

Yaz aylarında artan sıcaklık, sıvı kaybı, güneş ışınları ve enfeksiyon riski kanser tedavisi gören hastaları daha fazla etkileyebiliyor. Doç. Dr. Nilay Şengül, tedavi sürecinin yaz döneminde de aksatılmaması gerektiğini belirterek, hastaların sağlığını koruyacak 10 önemli öneriyi sıraladı.

Yaz mevsimiyle artan sıcaklıklar ve değişen yaşam alışkanlıkları, özellikle kanser tedavisi gören hastalar için bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Sıcak havaların neden olduğu sıvı kaybı, güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkileri ve enfeksiyon riski tedavi sürecini doğrudan etkileyebilirken, yaşam tarzının mevsim şartlarına uygun şekilde düzenlenmesi hem tedavi konforunu hem de yaşam kalitesini artırabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Nilay Şengül, yaz aylarında kanser tedavisinin güvenli ve konforlu şekilde sürdürülebilmesi için dikkat edilmesi gereken 10 önemli noktayı anlattı.

Tedavinize yaz tatili arası vermeyin

Doç. Dr. Nilay Şengül, kanser tedavisinin yılın her döneminde olduğu gibi yaz aylarında da planlandığı şekilde devam etmesi gerektiğini belirtti. Kemoterapi, immünoterapi veya hedefe yönelik tedavi gören hastalarda sıcak hava şartlarının etkilerinin farklılık gösterebildiğini ifade eden Şengül, doğru önlemler alındığında hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürebileceğini ve yaz mevsimini güvenli şekilde geçirebileceğini söyledi. Tedavi planının değiştirilmesi ya da ilaçların düzensiz kullanılmasının yerine günlük yaşam alışkanlıklarının sıcak hava şartlarına göre düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Sıvı kaybına karşı su tüketimini artırın

Yaz aylarında terleme nedeniyle vücudun daha fazla sıvı kaybettiğini belirten Şengül, yeterli sıvı tüketiminin hem genel sağlık hem de tedavi toleransı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Kalp veya böbrek hastalığı bulunmayan bireylerin günlük yaklaşık 2-2,5 litre su tüketmesini öneren Şengül, susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su içilmesi, aşırı sıcak saatlerde uzun süre dışarıda kalınmaması ve sıvı kaybını artıracak şartlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Güneşten korunmaya özen gösterin

Bazı kemoterapi ilaçları ile hedefe yönelik tedavilerin cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebildiğini belirten Şengül, bunun güneş yanıkları, cilt tahrişleri ve lekelenme riskini artırabileceğini söyledi. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında bulunulmamasını öneren Şengül, dışarı çıkılması gereken durumlarda en az SPF 30-50 koruma faktörlü güneş kremi kullanılması, geniş kenarlı şapka takılması ve açık renkli, ince, pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hafif ve güvenli beslenin

Yüksek sıcaklıkların iştah değişikliklerine yol açabileceğini ifade eden Şengül, ağır ve yağlı yiyecekler yerine mevsim sebze ve meyvelerinden zengin, yeterli protein içeren dengeli öğünlerin tercih edilmesini önerdi. Kanser tedavisi sırasında bağışıklık sisteminin zayıflayabileceğine dikkat çeken Şengül, açıkta satılan, uygun şartlarda muhafaza edilmeyen veya hijyeninden emin olunmayan gıdalardan uzak durulmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirtti.

Egzersizi serin saatlerde yapın

Kanser tedavisi gören birçok hastada uygun düzeyde fiziksel aktivitenin enerji seviyesini destekleyebildiğini dile getiren Şengül, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılacak 20-30 dakikalık yürüyüşlerin kas gücünün korunmasına ve ruh halinin iyileşmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti. Ancak aşırı sıcak havalarda yoğun egzersizlerden kaçınılması ve fiziksel aktivitelerin kişinin sağlık durumu ile tedavi süreci dikkate alınarak planlanması gerektiğini söyledi.

Kaliteli uyku tedavi sürecini destekliyor

Kaliteli uykunun vücudun kendini yenilemesi ve tedavi sürecinin daha rahat geçirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Şengül, yaz aylarında sıcaklığın uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Serin ve iyi havalandırılmış bir ortamda uyunmasını, düzenli uyku saatlerine uyulmasını ve dinlenmeye yeterli zaman ayrılmasını önerdi.

Enfeksiyon riskine karşı dikkatli olun

Kanser tedavisi gören bazı hastalarda bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı daha hassas hale gelebildiğini belirten Şengül, el hijyenine dikkat edilmesi, güvenli gıdaların tercih edilmesi ve gerekli durumlarda kalabalık ortamlarda maske kullanılmasının önem taşıdığını söyledi. Özellikle yaz aylarında artan seyahatler ve toplu etkinliklerde kişisel hijyen kurallarına uyulmasının enfeksiyonlardan korunmada etkili olduğunu ifade etti.

Tatil planlarını doktorunuzla birlikte yapın

Yaz dönemindeki seyahat ve tatil planlarının tedavi programı dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Şengül, tedavi tarihleri, kan değerleri ve ilaçların saklama şartlarının göz önünde bulundurulmasını önerdi. Bazı ilaçların yüksek sıcaklıklardan korunması gerektiğini hatırlatan Şengül, seyahat öncesinde mutlaka hekim görüşü alınmasının muhtemel aksaklıkların önüne geçeceğini belirtti.

Psikolojik destek de tedavinin bir parçası

Kanser tedavisinin yalnızca fiziksel değil, duygusal açıdan da destek gerektiren bir süreç olduğunu ifade eden Şengül, yaz aylarının psikolojik iyilik halini güçlendirmek için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Sevdikleriyle vakit geçirmenin, hobilerle ilgilenmenin, nefes egzersizleri yapmanın ve doğayla temas etmenin stresin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

"Tedavi planınızı aksatmayın"

Doç. Dr. Nilay Şengül, kanser tedavisi gören hastalar için yaz aylarında sağlığı korumanın temelinde yeterli su tüketimi, güneşten korunma, dengeli beslenme, düzenli hareket, kaliteli uyku ve enfeksiyonlardan korunmanın yer aldığını vurguladı. Tedavi planının aksatılmaması ve sağlık durumundaki en küçük değişikliğin bile mutlaka hekimle paylaşılması gerektiğini belirten Şengül, doğru önlemler sayesinde yaz mevsiminin güvenli şekilde geçirilebileceğini ve yaşam tarzında yapılacak bilinçli değişikliklerin hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha güçlü hissetmelerine katkı sağlayacağını kaydetti.