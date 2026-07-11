Yaz Aylarında Sağlık İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Aylarında Sağlık İpuçları

11.07.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında yeterli beslenme ve sıvı tüketiminin önemine vurgu yaptı.

SAĞLIK Bakanlığı, "Yaz aylarında yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi, yeterli sıvı tüketiminin sağlanması ve besin güvenliği kurallarına uyulması, sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vücut ısısı yükselmekte, metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sıcak havaların etkisiyle artan terleme sonucunda başta sıvı olmak üzere mineral kayıpları yaşanabilmekte; buna bağlı olarak bayılma hissi, bulantı ve baş dönmesi gibi sağlık sorunları görülebilmektedir. Kronik hastalığı bulunan kişiler, küçük çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki bireyler, hamileler ve açık alanda çalışanlar sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkilenmektedir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi, yeterli sıvı tüketiminin sağlanması ve besin güvenliği kurallarına uyulması, sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır" denildi.

'YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİLMELİ'

Yaz aylarında gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiği belirtilerek, "Su içmek için susama beklenmemelidir. Günlük su ihtiyacı, vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mL olarak hesaplanabilmekte, bu miktar yetişkin bir birey için ortalama 2,5-3 litre su tüketimine karşılık gelmektedir. Sıvı ihtiyacının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine yarım yağlı süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Ayrıca yaz aylarında egzersiz yapan bireylerin, egzersiz sırasında kaybedilen sıvının yerine konulması amacıyla yeterli miktarda su tüketmeleri önerilmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla bol, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, serinlemek için ılık duş yapılmalı, sıcağa bağlı hastalık belirtileri hissedildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz aylarında da yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunmasının temelini oluşturmaktadır. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzelere yer verilmeli, kafein içeren içecekler yerine yarım yağlı süt, meyve suyu ile ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Sağlık İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler
Sağlık Bakanlığı, Venezuela’ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi
İsrail’in planı suya düştü: ABD, “Trump’a suikast“ istihbaratını kaale almadı İsrail'in planı suya düştü: ABD, "Trump'a suikast" istihbaratını kaale almadı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke’nin sonu dedesinin elinden oldu Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Ağabeyinin izinden gitti, ailesini gururlandırdı: İki kardeş de LGS şampiyonu Ağabeyinin izinden gitti, ailesini gururlandırdı: İki kardeş de LGS şampiyonu
29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında ara karar 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında ara karar

12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:54
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
10:46
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 14:03:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Sağlık İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.