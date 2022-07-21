Yaz mevsiminde yapılan estetik operasyonlar konusunda uzmanından uyarı

Estetik ameliyatları, günümüzde yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın oldukça revaçta. Toplumun genelinde estetik ameliyatların yaz mevsiminde yapılmasının sakıncalı olduğuna dair bir algı bulunuyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Furkan Kurdal, konuya ilişkin açıklamasında, "Genel manada gerekli önlemler alındığında yaz veya kış mevsiminde ameliyat olmanın iyileşme açısından herhangi bir farkı olmadığını söyleyebiliriz. Yalnızca, yaz mevsiminde yaptığımız estetik ameliyatlarda hastaların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var" uyarısında bulundu.

Çamlıca Erdem Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Furkan Kurdal, yaz mevsiminde estetik operasyon yaptırılmasına karşı insanlarda genel bir önyargı olduğunu belirterek, "Bu algı, geçmiş zamanda kullanılan eski, klasik model bandajların yaz sıcaklığında hastaları rahatsız etmesi sonucu oluşmuştur. Ancak günümüzde kullanılan modern malzemelerle bu şikayetleri azaltmak mümkün" diye konuştu.

YAZ MEVSİMİNDE YAPILAN ESTETİK OPERASYONLARDA BUNLARDA DİKKAT

Op. Dr. Furkan Kurdal, yaz mevsiminde estetik operasyon yaptıracaklara şu önerilerde bulundu:

"Özellikle yaz mevsiminde iş ve okul hayatındaki temponun yavaşlaması, kıyafetlerin incelmesi, kişilerin vücudunda rahatsız olduğu bölgelerin daha görünür hale gelmesine, dolayısıyla estetik ameliyata daha fazla ihtiyaç hissetmelerine neden olmaktadır. Hastalarımızın birçoğunun yoğun talepleri olması rağmen, yazın ameliyat olma konusunda bazı çekinceleri ve soru işaretleri de bulunabilmekte. Ancak genel manada gerekli önlemler alındığında yaz veya kış mevsiminde ameliyat olmanın iyileşme açısından herhangi bir farkı olmadığını söyleyebiliriz. Yalnızca, yaz mevsiminde yaptığımız estetik ameliyatlarda hastaların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Nedir bunlar? Mesela güneş ışınları, operasyon bölgesinde renk değişikliğine neden olabilir. Bu yüzden hastaların operasyon sonrası 1 ay direk güneş ışığı altına çıkıp güneşlenmemeleri, en az 3 ay boyunca güneş koruyucu kremleri düzenli olarak kullanmaları, yüz bölgesine yapılan estetik işlemler sonrası şapka takmalarını önermekteyiz."

RİNOPLASTİ SONRASI GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIMA DİKKAT

Yaz sıcaklarının iyileşme sürecinde herhangi bir probleme yol açmadığını, bu sebeple estetik yaptırmak isteyenlerin kışı beklemelerine gerek olmadığını belirten Op. Dr. Kurdal, süreç boyunca dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

"Rinoplasti yani burun estetiği operasyonundan sonra 2 ay güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Bir diğer konu; liposuction ile yağ alma, karın germe, meme büyütme, küçültme, kol - bacak germe gibi vücut şekillendirme operasyonlarından sonra 1 ay korse kullanılması gerekmektedir. Sıcak hassasiyeti yüksek olan hastaların korse kullanımını göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederiz, çünkü bu süreç onları bir miktar zorlayabilir. Ayrıca, vücut şekillendirme ameliyatları sonrası yaklaşık 1 ay boyunca denize girme, kol ve bacak kaslarını çalıştıracak aktivitelerden uzak durmalarını tavsiye ettiğimiz için yaz tatili planlarını buna göre ayarlamaları daha doğru olacaktır."