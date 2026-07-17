Yaz Sıcakları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, yaz aylarında artan sıcaklıkların özellikle kalp ve damar hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturabileceğini belirterek, basit önlemlerle kalp sağlığının korunabileceğini söyledi.

Yaz sıcakları yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmıyor, kalbin iş yükünü de artırıyor. Özellikle kalp hastaları, hipertansiyon ve ritim bozukluğu bulunan kişilerde aşırı sıcaklar; çarpıntı, tansiyon dalgalanmaları ve kalp krizi riskini artırabiliyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, sıcak havalarda kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

"Sıcak havalarda kalbin yükü artıyor"

Sıcaklık artışıyla birlikte vücudun kendini korumak için terleme ve damar genişlemesi gibi mekanizmaları devreye soktuğunu belirten Doç. Dr. Yücel, "Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmaz, kalp sağlığı üzerinde de önemli etkiler oluşturabilir. Özellikle kalp ve damar hastalığı bulunan kişiler için aşırı sıcaklar, dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir risk faktörüdür" dedi.

Vücudun sıcak havaya karşı verdiği tepkilerin kalbin çalışma yükünü artırabileceğini ifade eden Yücel, "Damarların genişlemesiyle birlikte tansiyonda düşüş yaşanabilir. Bu dengeyi sağlamak için kalp daha hızlı ve daha güçlü çalışmaya başlar. Sağlıklı bireylerde bu durum çoğu zaman sorun oluşturmazken; kalp yetmezliği, hipertansiyon, koroner damar hastalığı veya ritim bozukluğu bulunan kişilerde kalbin yükü önemli ölçüde artar" diye konuştu.

Mineral kaybı ritim bozukluğuna yol açabilir

Sıcak havalarda terleme ile birlikte vücudun su ve mineral kaybettiğine dikkat çeken Yücel, "Terleme sırasında sadece su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hayati mineraller de kaybedilir. Bu minerallerin azalması kalp ritmini olumsuz etkileyerek çarpıntı ve ritim bozukluklarına neden olabilir. Yeterli sıvı alınmadığında ise kan yoğunlaşır, dolaşım zorlaşır ve kalbin daha fazla çalışması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Tansiyon ilaçları doktor önerisi olmadan değiştirilmemeli"

Sıcak havaların tansiyon hastalarını da etkileyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yücel, "Bazı kişilerde tansiyon düşerken bazı kişilerde ani yükselmeler görülebilir. Özellikle idrar söktürücü veya tansiyon ilacı kullanan hastalarda sıvı kaybı daha hızlı gelişebileceği için ilaçlar doktor önerisi olmadan değiştirilmemelidir" uyarısında bulundu.

Kalp sağlığı için sıcak havalarda öneriler

Sıcak havalarda alınabilecek önlemleri sıralayan Yücel, şunları kaydetti:

"Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalıdır. Zorunlu durumlarda gölgede kalmaya özen gösterilmeli, ince, açık renkli ve pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir. Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmek, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, yoğun fiziksel aktiviteleri sabah erken veya akşam serin saatlere bırakmak önemlidir."

Kalp hastalarının yaz aylarında doktor kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Yücel, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, aşırı halsizlik, baş dönmesi veya bayılma hissi gibi belirtiler görülmesi halinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Sıcak havaların herkesi etkileyebileceğini ancak kalp hastalarında bu etkinin daha belirgin olduğunu ifade eden Dr. Yücel, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Basit önlemlerle yaz sıcaklarının kalp üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür. Özellikle kronik kalp hastalığı bulunan bireylerin sıcak havaları hafife almaması, yaşam düzenlerini hava koşullarına göre planlaması ve vücutlarının verdiği sinyalleri dikkate alması sağlıklı bir yaz dönemi geçirmelerine yardımcı olacaktır." - SAMSUN