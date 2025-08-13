Yaz Sıcakları ve Enfeksiyon Riski

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Akıncı, sıcak havanın enfeksiyon riskini artırdığını bildirdi.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarında enfeksiyon hastalıklarında artış gözlemlenmesinin başlıca nedenlerinin sıcaklık, nem, hijyen koşulları ve sosyal davranışlardaki bazı değişiklikler olduğunu bildirdi.

Sıcaklık ve nem artışının, özellikle gıdalarda mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam sağladığını ifade eden Akıncı, "Soğuk zincirin önemli olduğu dondurma, sütlü tatlı gibi gıdalarda bu durum daha önemlidir. Bunun dışında sivrisinek ve kene gibi vektörler, piknik ve açıkta satılan yiyeceklerde hijyen eksikliği, temiz olmayan içme suyu, havuz ve deniz sularının yeterince temiz olmaması, seyahatlerin artması, doğa yürüyüşleri, sık klima kullanımı ve klima sistemlerinin rutin temizliğindeki eksiklikler, kalabalık ortamlara ziyaretler gibi sebeplerle yaz aylarında enfeksiyon hastalıklarında artış görülür." ifadelerini kullandı.

Akıncı, yaz mevsiminde sık görülen ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonlarının genellikle bakteri, virüs ve parazitler tarafından oluşturulduğunu aktardı.

Yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için yaz aylarında enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında artan sıcaklıklar vücutta sıvı kaybına yol açar. Yaşlı bireylerde susuzluk hissi azalabilir, bu yüzden yeterince su içmediğini fark etmez. Bu durum idrar üretimini azaltacağı için idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Sıcak havalarda gıdalar daha hızlı bozulur. Bazen bozulmuş gıdanın tadı ve kokusu normal görünebilir. İleri yaştaki bireyler yemeğin dışarıda çok kaldığını bazen fark etmez. Terleme ve nem sebebiyle sürekli ıslak kalan cilt ve sinek böcek ısırıkları cilt enfeksiyonlarına yol açabilir. Yaşlı bireylerde cilt daha hassas olduğu için bu tür enfeksiyonlar da kolaylıkla gelişebilir. Diyabet, KOAH, kalp yetmezliği gibi hastalıkları olan kişilerde de enfeksiyonlar daha sık ve ağırdır."

Akıncı, havuz ve deniz gibi ortak kullanım alanlarının da bazı enfeksiyon riskleri barındırdığı aktararak, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.