Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat

Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat
28.06.2025 10:09
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Prof. Dr. Esin Korkut, yaz aylarında bağırsak enfeksiyonlarına karşı hijyen önlemlerine vurgu yaptı.

GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, artan sıcaklarla birlikte bağırsak enfeksiyonlarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Korkut, "Yaz enfeksiyonları en sık bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösteriyor. Maalesef bu enfeksiyonları çoğu zaman kendimiz bulaştırıyoruz. En büyük bulaş kaynağımız ellerimiz" dedi.

Sıcakların bastırmasıyla birlikte bağırsak enfeksiyonlarının adeta bir salgına dönüştüğünü söyleyen MedipolMega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, basit önlemlerle yazı sağlıklı geçirmenin yollarını paylaştı.

Yaz enfeksiyonlarının en sık bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Korkut, "Maalesef bu enfeksiyonları çoğu zaman kendimiz bulaştırıyoruz. En büyük bulaş kaynağımız ellerimiz. Bu yüzden bol su ve sabunla el yıkamak en basit ama en etkili korunma yöntemidir" ifadelerini kullandı.

'BOZULMAYA AÇIK GIDALARA DİKKAT'

Sıcak havalarda et, yumurta ve mayonez gibi kolay bozulabilen gıdaların hijyenik koşullarda saklanmamasının sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Korkut, "Özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerin ne koşullarda hazırlandığına emin olmadan tüketmeyin. Saklama koşulları uygun olmayan ürünler zehirlenmelere davetiye çıkarabilir. Yaz enfeksiyonu geçiren sağlıklı bireylerde, istirahat ve bol sıvı tüketiminin çoğu zaman yeterli olur. Ancak ateş, kanlı ishal ya da uzun süren karın ağrısı gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalı" diye konuştu.

'KONTROLSÜZ DİYETLERDEN KAÇININ'

Bağırsak sağlığı için bol lifli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Korkut, özellikle yaz aylarında lif alımının artırılması gerektiğini söyledi. Lifli gıdalar ve su tüketiminin hem bağırsak alışkanlıklarını düzenlediğini hem de toksin atılımını kolaylaştırdığını ifade etti. Prof. Dr. Korkut, yaz aylarında kilo vermek isteyenler için, "Kilo vermek isteyenler mutlaka diyetisyen kontrolünde ilerlemeli. Aç kalmak yerine dengeli beslenmeyi, Akdeniz tipi diyeti ve egzersizi birlikte öneriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Korkut, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat - Son Dakika

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