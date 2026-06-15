Yaz Sıcaklarında Kalp Hastalarına Uyarı - Son Dakika
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Yaz Sıcaklarında Kalp Hastalarına Uyarı

Yaz Sıcaklarında Kalp Hastalarına Uyarı
15.06.2026 08:55
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Aşırı sıcaklar, bypass ve stent hastaları için sıvı kaybı ve sağlık riski oluşturuyor.

Doç. Dr. Cüneyt Narin sıcak havalarda vücudun terleme yoluyla önemli miktarda sıvı kaybettiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Narin, "Özellikle bypass ameliyatı geçirmiş veya stent takılmış hastalarda sıvı kaybı dolaşım sistemini olumsuz etkileyebilir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmak kalp hastaları açısından risk oluşturur. Aman dikkat" dedi.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, bypass ameliyatı geçiren ve stent takılan kişiler için önemli sağlık riskleri oluşturabiliyor. Sıvı ve mineral kaybı, tansiyon değişiklikleri ve kalbin iş yükünün artması özellikle kalp damar hastalığı öyküsü bulunan kişilerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Acıbadem Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, yaz aylarında kalp hastalarının dikkat etmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler verdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanabilecek sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmalarına, çarpıntıya, kullanılan kalp ilaçlarına bağlı yan etkilerin (özellikle böbrek yetmezliği, ritm bozukluğu gibi) daha belirgin ortaya çıkmasına ve bazı hastalarda ciddi dolaşım problemlerine neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Narin, yaz sıcaklarında alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini belirtti.

"Susuzluk kalbin yükünü artırıyor"

Aşırı sıcakların herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişileri bile etkilediğini belirten Narin, "Yeterli sıvı alınmadığında kanın yoğunluğu artıyor. Bu yoğunlaşma kalbin daha fazla çalışmasına neden olabiliyor. Günlük sıvı ihtiyacı elbette ki kişiye göre değişir. Ancak özellikle kalp yetmezliği bulunan hastaların sıvı tüketimi konusunda mutlaka hekimlerinin önerilerine uymaları gerekir" diye konuştu.

En tehlikeli saatler

Doç. Dr. Narin, aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmanın kalp hastaları açısından risk oluşturduğunun altını bir kez daha çizdi. Narin, hastaların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti. Narin, güneş altında uzun süre kalmanın tansiyon değişikliklerine, baş dönmesine ve bayılmaya neden olabileceğini kaydederken, dışarı çıkılması gerektiğinde ise açık renkli, bol ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesini, şapka kullanılmasını önerdi.

Hastalar ilaç dozlarını azaltabilir ya da bırakabiliyor

Doç. Dr. Narin, bazı hastaların yaz aylarında tansiyon değerlerindeki değişiklikler nedeniyle ilaçlarını kendi kararlarıyla azalttıklarını ya da bıraktıklarını sıklıkla gözlemlediklerini söyledi. Bu kararların ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten Narin, şöyle konuştu: "Kalp ilaçlarının dozunda ya da kullanım şeklinde doktor önerisi olmadan değişiklik yapılmamalıdır. Özellikle tansiyon ilaçları, kan sulandırıcılar ve diğer kalp ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem taşıyor. Herhangi bir şikayet durumunda mutlaka hekime başvurulması hastanın sağlığı açısından çok önemli."

Çok önemli uyarı ve öneriler

Öte yandan Doç. Dr. Narin, bypass veya stent öyküsü bulunan kişilerin tatil planlarını yaparken sağlık hizmetlerine erişimi de göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. Özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin yanlarında yeterli miktarda ilaç bulundurmalarının önemine de dikkat çeken Narin, uzun yolculuklarda ise hareketsiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. Beslenme konusunda da uyarılarda bulunan Narin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcaklarda ağır, yağlı ve aşırı tuzlu beslenmek kalp sağlığını olumsuz etkiler. O nedenle sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli bir beslenme düzeni tercih edilmeli. Hazır ve işlenmiş gıdalar fazla miktarda tuz içerdiği için özellikle hipertansiyon ve damar hastalığı bulunan kişiler beslenmelerine daha fazla özen göstermeli. Bypass ameliyatı geçiren veya stent takılan hastalar yaz aylarında düzenli kontrollerini aksatmamalı, ilaçlarını önerildiği şekilde kullanmalı ve aşırı sıcaklardan korunmalı. Hastalar alacakları basit önlemler sayesinde yaz mevsimi daha güvenli ve sağlıklı geçireceklerdir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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