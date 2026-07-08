Yazda Sağlık Kontrollerini İhmal Etmeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazda Sağlık Kontrollerini İhmal Etmeyin

Yazda Sağlık Kontrollerini İhmal Etmeyin
08.07.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Dr. Isganrarov, yaz aylarında sağlık kontrollerinin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Elfag Isganrarov, yaz aylarında tatil telaşı nedeniyle ertelenen rutin sağlık kontrollerinin birçok hastalığın erken teşhis edilme fırsatını geciktirebileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elfag Isganrarov, sağlık kontrollerinin mevsime göre ertelenebilecek bir konu olmadığını belirterek, kronik hastalık takibi ve koruyucu sağlık taramalarının yaz döneminde de aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

"Kronik hastalıklara dikkat edilmeli"

Yaz aylarında tatil planları, seyahatler ve günlük yaşam alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle birçok kişinin rutin sağlık kontrollerini ertelediğini belirten Uzm. Dr. Isganrarov, " Sağlık, yılın her döneminde korunması gereken en önemli değerdir. Yaz mevsimi; tatil, deniz, güneş ve açık hava etkinlikleriyle birlikte yaşam düzenimizin değiştiği bir dönemdir. Bu hareketlilik içinde birçok kişi sağlık kontrollerini 'tatilden sonra yaptırırım' düşüncesiyle erteleyebiliyor. Ancak kontrollerin geciktirilmesi, belirti vermeden ilerleyen birçok hastalığın erken teşhis edilme fırsatını ortadan kaldırabilir" dedi.

Özellikle yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Isganrarov, "Artan sıcaklıklar ve terlemeye bağlı sıvı kaybı, tansiyon ve kan şekeri değerlerinde değişikliklere neden olabilir. Düzenli ilaç kullanan bireylerin doktor kontrollerini aksatmaması ve gerektiğinde tedavilerinin yeniden değerlendirilmesi önemlidir" diye konuştu.

Kadınlarda rahim ağzı, erkeklerde prostat kontrolü

Yaz döneminin çocukların sağlık kontrolleri için de önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Isganrarov, "Okulların kapalı olduğu bu dönemde çocukların büyüme ve gelişme değerlendirmeleri, göz ve diş muayeneleri ile eksik aşıların tamamlanması daha kolay planlanabilir. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan kontroller, olası sağlık sorunlarının erken fark edilmesine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

İleri yaş grubundaki bireylerin düzenli sağlık taramalarını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Isganrarov, "Kan tahlilleri, göz ve işitme kontrolleri, bağırsak taramaları ile kadınlarda meme ve rahim ağzı, erkeklerde ise prostat kontrollerinin düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Bu taramalar, birçok hastalığın erken dönemde tespit edilmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"Bol su için, dengeli beslenin"

Yaz aylarında sağlıklı kalmanın yalnızca güneşten korunmak ve su tüketmekle sınırlı olmadığını belirten Uzm. Dr. Elfag Isganrarov şunları söyledi: "Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli sıvı alımı ve rutin sağlık kontrollerinin zamanında yapılması sağlıklı yaşamın temel taşlarıdır. Tatil planları arasında kısa bir sağlık kontrolüne yer vermek, ileride karşılaşılabilecek daha büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Yaz mevsimini sadece dinlenme zamanı olarak değil, sağlığımıza yatırım yapma fırsatı olarak değerlendirmeliyiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yazda Sağlık Kontrollerini İhmal Etmeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede
Alman Başbakanı’ndan dikkat çeken NATO açıklaması: ’Ankara Ruhu’ oluşturmalıyız Alman Başbakanı'ndan dikkat çeken NATO açıklaması: 'Ankara Ruhu' oluşturmalıyız
İsrail’den Türkiye’ye F-35 tepkisi Haberlerden rahatsız olmuşlar İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara’ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı
Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya’da üretim Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 13:44:38. #7.13#
SON DAKİKA: Yazda Sağlık Kontrollerini İhmal Etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.