Yazın Cilt Sağlığını Koruma Önlemleri - Son Dakika
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Yazın Cilt Sağlığını Koruma Önlemleri

Yazın Cilt Sağlığını Koruma Önlemleri
04.07.2026 12:15
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Muğla Hastanesi uzmanı, güneşten korunmanın önemini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve yoğun güneş ışığı, cilt sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emine Tuba Alataş, ultraviyole (UV) ışınlarının zararlarına dikkat çekerek, hayati uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Alataş; güneş yanıkları, cilt lekeleri ve erken yaşlanmanın yanı sıra uzun vadede cilt kanseri riskini azaltmak için doğru güneş koruması ve sıvı tüketiminin kritik rol oynadığını belirtti. Güneşin zararlı etkilerinden korunmada en önemli kalkanın doğru ürün seçimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Emine Tuba Alataş, "Güneşten korunmak için güneş koruyucu ürünlerin doğru ve düzenli kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla en az SPF 30 koruma faktörüne sahip, hem UVA hem de UVB koruması içeren geniş spektrumlu güneş kremleri tercih edilmelidir. Güneş kremi, dışarı çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı, açık havada kalınan süre boyunca her iki saatte bir yenilenmelidir. Deniz, havuz ve yoğun terleme sonrasında ise bu ürünler mutlaka yeniden sürülmelidir" dedi.

Cilt sağlığını korumada sadece kremlerin yeterli olmadığını, fiziksel önlemlerin de devreye girmesi gerektiğini ifade eden Alataş, "Özellikle güneş ışınlarının en dik ve yoğun geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve tercihen açık renkli, koruyucu giysiler kullanılarak fiziksel korunma da sağlanmalıdır" diye konuştu.

Yaz sıcaklarıyla birlikte vücudun su kaybının arttığına işaret eden Doç. Dr. Alataş, cildin nem dengesini ve sağlığını korumak için bol sıvı tüketilmesini önerdi: "Cilt sağlığının korunmasında yeterli sıvı tüketimi ihmal edilmemelidir. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun sıvı ihtiyacı arttığından, gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi hem genel sağlık hem de cilt sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır."

Güneş ışınlarına karşı herkesin aynı dirençte olmadığını belirten Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emine Tuba Alataş, risk grubundakileri şu sözlerle uyardı: "Çocuklar, yaşlı bireyler, açık tenli kişiler ve geçmişinde cilt kanseri öyküsü bulunanlar, güneşin zararlı etkilerine karşı çok daha büyük risk altındadır. Ayrıca bazı ilaçların kullanımı ve kronik dermatolojik hastalıklar da güneşe karşı duyarlılığı artırabilmektedir. Bu gruptaki bireylerin hekim önerilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."

"Güneşten korunma 12 ay boyunca sürmeli"

Güneş korumasının sadece plajlara ya da yaz aylarına özgü bir davranış olmaması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Alataş, "Güneşten korunma yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca sürdürülmesi gereken bir sağlıklı yaşam alışkanlığıdır. Düzenli güneş koruyucu kullanımı ve uygun korunma önlemlerinin benimsenmesi, cilt sağlığının korunmasına katkı sağlarken güneşe bağlı cilt hastalıklarının gelişme riskini de önemli ölçüde azaltmaktadır" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yazın Cilt Sağlığını Koruma Önlemleri - Son Dakika

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