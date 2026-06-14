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Yazın Göz Sağlığına Dikkat!

Yazın Göz Sağlığına Dikkat!
14.06.2026 09:50
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Dr. Uğur Tunç, güneş ışınlarının göz sağlığını tehdit ettiğini belirterek uyarılarda bulundu.

YAZ aylarında artan güneş ışınlarının yalnızca cilt sağlığını değil, göz sağlığını da tehdit ettiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, "Özellikle öğle saatlerinde ultraviyole ışınlarına maruz kalmak korneada hasara yol açabilir" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Tunç, çocuklar ve göz hastalığı bulunan kişiler için uyarılarda bulundu.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, ultraviyole ışınlarının korneada hasara yol açabileceğini belirterek özellikle çocukların ve göz hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Uzun süre güneşe maruz kalmanın göz yüzeyinde çeşitli hasarlara yol açabileceğini ifade eden Dr. Tunç, "Ultraviyole ışınları korneada bazı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılması gerekiyorsa ultraviyole korumalı güneş gözlükleri kullanılmalı. Plajda, açık havada ya da uzun yolculuklarda gözlerin korunması büyük önem taşıyor" dedi. Güneş gözlüğünün yalnızca konfor amaçlı değil, göz sağlığını korumak için de gerekli olduğunu belirten Dr. Tunç, kaliteli ve ultraviyole filtreli gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

'EKRAN KULLANIMI SONRASI IŞIĞA KARŞI DUYARLILIK ARTABİLİR'

Bazı kişilerde kornea sinirlerinin daha hassas olabildiğini belirten Dr. Tunç, uzun süre ekran kullanımı sonrasında ışığa karşı duyarlılığın artabileceğini söyledi. Dr. Tunç, "Gün boyunca bilgisayar, telefon veya tablet ekranlarına uzun süre maruz kalmak kornea sinirlerinde hassasiyet oluşturabilir. Bu kişiler dışarı çıktıklarında hava kapalı olsa bile ışığın gözlerini rahatsız ettiğini hissedebilirler. Bu durumda koruyucu gözlüklerin yanı sıra fotokromik camlar da faydalı olabilir. Ayrıca ışık hassasiyetini artıran önemli nedenlerden bir diğeri ise göz alerjileridir" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR ÖĞLE SAATLERİNDE GÜNEŞTEN KORUNMALI'

Yaz aylarında çocukların uzun süre denizde ve güneş altında vakit geçirdiğine dikkat çeken Dr. Tunç, özellikle 11.00 ile 14.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmanın sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Dr. Tunç, "Çocuklar öğle saatlerinde mümkün olduğunca doğrudan güneş altında bırakılmamalı. Dışarı çıkmaları gerekiyorsa şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Deniz ortamında kullanılabilecek ultraviyole korumalı yüzücü gözlükleri de tercih edilebilir. Bu hem genel sağlıkları hem de göz sağlıkları açısından önemli bir koruma sağlar" ifadelerini kullandı.

'DOĞRUDAN BUZ UYGULANMASI DOĞRU DEĞİL'

Gözlerde ışık hassasiyeti yaşayan kişiler için serin uygulamaların rahatlatıcı olabileceğini ancak doğrudan buz uygulanmasının doğru olmadığını belirten Dr. Tunç, "Göz çevresine direkt buz uygulamak zararlı olabilir. Bunun yerine buzdolabının üst bölümünde bekletilmiş göz maskeleri veya serin bezlerle kısa süreli uygulamalar yapılabilir. Ancak uygulama sırasında rahatsızlık hissediliyorsa işlem sonlandırılmalıdır" dedi.

Gözlerde yanma, ışık hassasiyeti, sulanma veya alerji belirtilerinin uzun süre devam etmesi halinde bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Tunç, erken değerlendirmenin olası göz sorunlarının önüne geçebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Hastane, Sağlık, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yazın Göz Sağlığına Dikkat! - Son Dakika

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