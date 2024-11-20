Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Açıklaması

Sağlık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediğini, ilaç yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmadığını belirterek, "Yeni yönetmelikte yer alan düzenlemelerle aile hekimlerimizin akılcı ilaç kullanımı teşvik edilmektedir." dedi.

Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Bakanlık olarak tedavi edici sağlık hizmeti sunulduğunu ancak önceliğin koruyucu sağlık hizmeti olması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

"Biz hastalık bakanlığı değil Sağlık Bakanlığıyız. Bizim meselemiz sağlığı yönetmektir." diyen Memişoğlu, vatandaşların sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istediklerini söyledi.

Memişoğlu, bu nedenle sağlık hizmetleri sistemi içerisinde aile hekimliğinin daha işlevsel hale getirilmesinin şart olduğunu, yeni yönetmelikle bunu hedeflediklerini dile getirdi.

Yönetmeliğin, sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşları da sağlık çalışanlarını da memnun edeceğini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye'deki durumu olduğu gibi aktarayım. 1000 kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı, OECD ortalamasından 2,5 kat daha yüksektir. Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı olarak biz de bu duruma müdahale ettik.

Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine asla müdahale etmiyor, ilaç yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor. Burada asıl amaç, akılcı ilaç uygulamalarının teşvik edilmesidir. Aile hekimlerimiz ilaçlarını istedikleri gibi yazabilir. Bu noktada yeni yönetmelikte yer alan düzenlemelerle aile hekimlerimizin akılcı ilaç kullanımı teşvik edilmektedir. Bunu yaparken kesinlikle bir gelir kaybı ya da mali cezalandırma planlanmadı. Mevcut nüfusu ve ilaç kullanım durumuna göre, bir önceki döneme göre aynı oranı koruyan ya da daha düşük ilaç kullanımını sağlayan aile hekimlerimize, ilave bir teşvik ödemesi taahhüt ediyoruz."

"Vatandaş aile hekimine başvurmadan hastaneye giderse, aile hekiminin maaşının kesileceği" yönündeki iddialar üzerine de Memişoğlu, vatandaşların hastaneye gitmelerinin engellenmediği gibi bu nedenle aile hekimlerinin maaşında da kesintiye gidilmediğini söyledi.

Memişoğlu, "İlave bir teşvik getirdik. Aile hekimimize kayıtlı nüfusun, bir önceki döneme göre hastaneye başvuru oranı düşerse veya aynı kalsa dahi, aile hekimimize ilave bir teşvik ödemesi yapıyoruz." diye konuştu.

Burada, aile hekimi ile kayıtlı nüfus arasındaki bağın güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Memişoğlu, "Yeni yönetmelikle, vatandaşlarımızın seçtikleri aile hekimlerine yılda en az iki kez başvurmalarını istememizin temel nedeni de budur. Bu sayede sağlık sistemi üzerindeki yükün doğru şekilde dağıtılması hedeflenmektedir." dedi.

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin teşvik ödemelerine ilişkin de "Aile hekimlerimizin aldıkları teşvik ödemelerine ilaveten yeni teşvik ödemeleri almalarına imkan sağlıyoruz. Nitekim 14 bin 800 lira olan toplam teşvik miktarını 44 bin 648 liraya çıkardık." açıklamasında bulundu.

Aile hekimlerinin alacağı maaşlarının ne kadar olacağına yönelik bir soruyu da Memişoğlu, "Hekimlerin maaşlarını toplumsal olarak tartışma taraftarı değilim ama 30 bin lira minimum artış olduğunu, çalışanın çok daha fazla kazanacağını ifade ediyorum. Bunu da 15 Aralık'ta maaşlarında göreceğini özellikle söylüyorum." şeklinde yanıtladı.

"Şehir hastanelerimizi Bakanlık olarak tamamen biz yönetiyoruz"

Şehir hastanelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, bu hastanelerin kamunun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar müteahhit hastaneleri değil, sadece bazı destekleri onlar veriyor. Çok net söylüyorum, toplam ödeyeceğimiz kullanım bedeli miktarı 27,2 milyar avrodur. Öyle abartılı bir ücret şu anda yok. Bütçemiz yüzde 39 artarken, şehir hastanelerinin bütçedeki miktarı azalmaya başladı."

Yurt dışına doktor göçü yaşandığına dair iddialar konusunda Memişoğlu, "2024 yılında Bakanlığımızdan 1067 hekimimiz iyi hal belgesi almış. 2024 yılında yurt dışına giden doktor sayımız 206'dır. Buna karşılık 262 doktorumuz geri dönmüş, yani 206 kişi gitmiş, 262 kişi gelmiş bizim sistemimize dahil olmuş." dedi.

Memişoğlu, yabancı hekimlere kadro açıldığı iddialarına yönelik de "2024'te 17 bin 149 kontenjan açmışız Türk mezun hekimlerimize, 867 yabancı uyruklu hekime açmışız ve onların da çoğu Türk orjinli yabancı. Yani sadece 15 bin 344 kişi Türk vatandaşı olarak uzmanlığa girmiş, sadece 258 yabancı uyruklu ihtisasa girmiş. Yani o sayının sadece yüzde 2'si." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından komisyonda, Sağlık Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin de bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)