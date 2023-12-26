 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni Yıl Sofralarında Sağlığa Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Yıl Sofralarında Sağlığa Dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, yeni yıl sofralarında aşırı yiyecek ve içecek tüketiminin gastrit, ülser ve reflü hastalıklarına sebep olabileceğini belirtti. Ayrıca, diyabet hastalarının karbonhidrat kontrolüne dikkat etmeleri gerektiğini, kalp-damar hastalıklarını tetikleyen yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınılması gerektiğini ve gut hastalığının aşırı protein ve karbonhidrat tüketimiyle tetiklenebileceğini söyledi.

Yeni Yıl Sofralarında Sağlığa Dikkat!
26.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:39
Abone Ol

Normal zamanlara kıyasla yeni yıl sofralarında daha fazla çeşit yemek, içecek, tatlı, tuzlu ve kuruyemiş bulunduğunu hatırlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, "Aşırı yiyecek ve içecek tüketimi gastrit, ülser ve reflü hastalıklarına sebep olabilir. Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir" dedi.

Yeni yıl akşamları insanların aileleri, arkadaşları ve dostları ile vakit geçirebilmek için fırsat olarak gördükleri zamanlardır. Kurulan güzel sofralarda geçirilecek güzel zamana eşlik eden olmazsa olmazlardandır. Normal zamanlara kıyasla yeni yıl sofralarında daha fazla çeşit yemek, içecek, tatlı, tuzlu ve kuruyemiş bulunur. Medicana Ataköy Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, yeni yıl akşamları özellikle de kronik hastalıkları olanların daha da dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek  "Gastrit, ülser ve reflü hastalıkları olan hastalarda, özellikle asitli gıdaların yoğun alımı ve midenin aşırı doldurulması sonucunda; hazımsızlık, mide ağrısı, karın ağrısı ve reflü şikayetlerinde artışlar görülür. Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir" diye konuştu.

DİYABET HASTALARINDA KARBONHİDRAT KONTROLÜ ŞART

Diyabet hastalığında kan şekeri kontrolünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Uysal, "Yeni yıl sofralarında tüketilen hamur işleri, tatlılar ve içecekler kan şekerinde dalgalanmalara yol açar. Kan şekerinin aşırı yükselmesine bağlı olarak hastalarda basit kan şekeri yüksekliğinden, şeker komasına kadar gidebilen sorunlar ortaya çıkabilir" açıklamasında bulundu.

KALP-DAMAR HASTALIKLARINI TETİKLEMEYİN

Yeni yıl sofralarında aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınmak gerektiğini hatırlatan Dr. Uysal, "Aşırı tuzlu gıdalar tansiyonu yükselterek ani hipertansiyon ataklara neden olabilir. Aşırı yağlı gıdalar ise, kardiyovasküler hastalığı olanlarda damar tıkanıklığı ve kalp krizine davetiye çıkarabilir" dedi.

GUT ATAKLARI GELİŞEBİLİR

Gut hastalığının aşırı protein ve karbonhidrat tüketimi ile ortaya çıkan ve ataklarla seyreden bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Uysal, "Yeni yıl sofraları gibi et türü aşırı proteinli gıdaların ve alkolün bol miktarda tüketildiği sofralardan sonra gut atakları tetiklenebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Yıl Sofralarında Sağlığa Dikkat! - Son Dakika


11:15
Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin 'Kürt sorunu' ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48
KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu

Son Dakika
10:06 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı seçildi
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48 KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Kızıl Goncalar dizisindeki mantık önerisi sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Yıl Sofralarında Sağlığa Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement