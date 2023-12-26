Yeni Yıl Sofralarında Sağlığa Dikkat!

Normal zamanlara kıyasla yeni yıl sofralarında daha fazla çeşit yemek, içecek, tatlı, tuzlu ve kuruyemiş bulunduğunu hatırlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, "Aşırı yiyecek ve içecek tüketimi gastrit, ülser ve reflü hastalıklarına sebep olabilir. Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir" dedi.

Yeni yıl akşamları insanların aileleri, arkadaşları ve dostları ile vakit geçirebilmek için fırsat olarak gördükleri zamanlardır. Kurulan güzel sofralarda geçirilecek güzel zamana eşlik eden olmazsa olmazlardandır. Normal zamanlara kıyasla yeni yıl sofralarında daha fazla çeşit yemek, içecek, tatlı, tuzlu ve kuruyemiş bulunur. Medicana Ataköy Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Börkü Uysal, yeni yıl akşamları özellikle de kronik hastalıkları olanların daha da dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek "Gastrit, ülser ve reflü hastalıkları olan hastalarda, özellikle asitli gıdaların yoğun alımı ve midenin aşırı doldurulması sonucunda; hazımsızlık, mide ağrısı, karın ağrısı ve reflü şikayetlerinde artışlar görülür. Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir" diye konuştu.

DİYABET HASTALARINDA KARBONHİDRAT KONTROLÜ ŞART

Diyabet hastalığında kan şekeri kontrolünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Uysal, "Yeni yıl sofralarında tüketilen hamur işleri, tatlılar ve içecekler kan şekerinde dalgalanmalara yol açar. Kan şekerinin aşırı yükselmesine bağlı olarak hastalarda basit kan şekeri yüksekliğinden, şeker komasına kadar gidebilen sorunlar ortaya çıkabilir" açıklamasında bulundu.

KALP-DAMAR HASTALIKLARINI TETİKLEMEYİN

Yeni yıl sofralarında aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan kaçınmak gerektiğini hatırlatan Dr. Uysal, "Aşırı tuzlu gıdalar tansiyonu yükselterek ani hipertansiyon ataklara neden olabilir. Aşırı yağlı gıdalar ise, kardiyovasküler hastalığı olanlarda damar tıkanıklığı ve kalp krizine davetiye çıkarabilir" dedi.

GUT ATAKLARI GELİŞEBİLİR

Gut hastalığının aşırı protein ve karbonhidrat tüketimi ile ortaya çıkan ve ataklarla seyreden bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Uysal, "Yeni yıl sofraları gibi et türü aşırı proteinli gıdaların ve alkolün bol miktarda tüketildiği sofralardan sonra gut atakları tetiklenebilir" diye konuştu.