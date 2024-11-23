Yenidoğan Çetesi'nde Hesap Sorulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yenidoğan Çetesi'nde Hesap Sorulacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik operasyonun takipçisi olacaklarını açıkladı.

23.11.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner'den "Yenidoğan Çetesi" açıklaması: "İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu sanık kürsüsü, ayıklamaya devam edeceğiz"

"Her türlü illegalitenin peşindeyiz, ayıklamaya devam edeceğiz"

"Her zaman takipçisi olacağız"

İSTANBUL - Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma pazartesiden bu yana kan donduran ifadelerle sürerken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Hesabını sormak için her zaman konunun takipçisi olacağız. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi bu artık bizim için bir çürük elma operasyonu, ayıklamaya devam edeceğiz. İstanbul'da 142 bin sağlık personeli var, onların bu yaftanın altında kalmaması için mücadeleye devam etmemiz lazım. Her türlü illegalitenin peşindeyiz. İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu o sanık kürsüsü olacak" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle iş birliğinde acil durumdaki bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk ederek bebek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarına yapılan 'Yenidoğan Çetesi' operasyonunda iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma pazartesi günü başladı. Adı geçen hastanelerin kapatıldığı olayda 18 Kasım'da başlayan ilk duruşma bugün de sürüyor. Duruşmada sanıklar çarpıcı ifadeler kullanırken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Doç. Dr. Güner, görevini layıkıyla yerine getiren sağlık çalışanlarının çabasına dikkat çekti.

"Her zaman konunun takipçisi olacağız"

"Yenidoğan Çetesi"nde ilk duruşma pazartesiden bu yana devam ederken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, konuya ilişkin, "Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak davaya müdahiliz, avukatlarımız birebir takip ediyor. Bu insanlıktan nasibini almamışlara hesabını sormak için biz her zaman konunun takipçisi olacağız. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi bu artık bizim için bir çürük elma operasyonu. Çürük elmalarımızı ayıklamaya devam edeceğiz. Biz şunu söylemek istiyoruz; kim varsa çürük elma kim varsa bu başarılı sağlık hizmetimizi baltalamak isteyen biz peşinde olacağız" dedi.

"İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu sanık kürsüsü olacak"

Gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarının emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Güner, "Beyazın içindeki siyah nokta gibi düşünün, biz bu işe gönül vermişiz insan hayatını korumak, geliştirmek için, o bebekleri bizim hemşirelerimiz kendi çocuklarından sayıp kendi çocukları gibi beslediler. İstanbul'da 142 bin sağlık personeli var, onların bu yaftanın altında kalmaması için bu noktada bizim mücadeleye devam etmemiz lazım. Her zaman söylediğimiz gibi bu doktoru hemşiresi, çalışanı bu memleketin evlatları. Biz her türlü durmayacağız, koşacağız, koşmaya devam edeceğiz. Aslında denetimin sonuçlandığı onların sanık kürsüsünde olduğundan ortaya çıkmış oluyor. Biz her türlü illegalitenin peşindeyiz. İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu o sanık kürsüsü olacak" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin yapılan operasyon sonrası Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimler daha sıklaşırken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Türkiye'nin önde gelen yenidoğan uzmanlarının yer aldığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" oluşturuldu. Komisyonun kamuda ve özeldeki bütün hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarında işleyiş ile denetim süreçlerini takip etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Operasyon, Yenidoğan, Politika, İstanbul, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yenidoğan Çetesi'nde Hesap Sorulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 00:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi'nde Hesap Sorulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.