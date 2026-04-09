Yenidoğan Kalça Kontrollerinin Önemi

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Müfit Orak, yenidoğan döneminde yapılan kalça kontrollerinin, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek ortopedik sorunların önlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aileye katılan her yeni bireyin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Özel Adatıp Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Müfit Orak, "Yaşamın erken döneminde bazı sağlık durumlarının yakından takip edilmesi gerekir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de gelişimsel kalça displazisidir" dedi.

Halk arasında 'doğumsal kalça çıkığı' olarak bilinen bu durumun erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Orak, "Erken yaşta tespit edilen durumlarda daha basit ve kısa süreli tedavi yaklaşımları planlanabilir. İleri yaşlarda tanı konulması halinde ise daha farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir" ifadelerini kullandı.

Kalça ultrasonografisinin (USG), bebeklerde kalça yapısının değerlendirilmesinde kullanılan güncel yöntemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Orak, "Ağrısız bir işlem olan bu değerlendirme, doğum sonrası dönemde uygulanabilmekte ve gerekli durumlarda tekrar edilebilmektedir" diye konuştu.

Özellikle yaşamın ilk haftalarında yapılan kontrollerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Müfit Orak, "Aile öyküsünde benzer durum bulunan bebeklerde değerlendirmelerin daha erken dönemde planlanması faydalı olabilir" dedi.

Prof. Dr. Orak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalça gelişiminin düzenli takip edilmesi ve hekim önerileri doğrultusunda hareket edilmesi, olası risklerin yönetilmesi açısından önem taşımaktadır."