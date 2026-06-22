Yenidoğan Tarama Testleri Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
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Yenidoğan Tarama Testleri Hayati Öneme Sahip

Yenidoğan Tarama Testleri Hayati Öneme Sahip
22.06.2026 16:53
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Hüdavend Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nden Filiz Bozlugöl, yenidoğan tarama testlerinin önemine dikkat çekti.

Hüdavend Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile sağlığı çalışanı Filiz Bozlugöl, yenidoğan tarama testlerinin önemine dikkat çekerek ailelere çağrıda bulundu.

Doğumdan hemen sonra uygulanan yenidoğan tarama programı sayesinde bazı kalıtsal ve metabolik hastalıkların henüz belirti vermeden tespit edilebildiği tarama, bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürmesinde hayati rol oynuyor.

Yapılan açıklamada tarama programı kapsamında belirlenen hastalıkların erken teşhis edilmesiyle tedavi süreçlerinin zamanında başlatıldığı, böylece hastalıkların olumsuz etkilerinin büyük ölçüde azaltılabildiği kaydedildi. Hüdavend Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile sağlığı çalışanı Filiz Bozlugöl, aileleri tarama konusunda bilinçli olmaya davet etti.

Bozlugöl yaptığı açıklamada, fenilketonürinin doğuştan gelen kalıtsal bir hastalık olduğunu belirterek, "Fenilalanin adı verilen madde vücutta parçalanamadığında kanda ve vücut sıvılarında birikmeye başlar. Bu durum özellikle beyin gelişimi açısından son derece zararlıdır ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı zeka geriliğine neden olabilir. Ülkemiz, fenilketonürinin sık görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle akraba evlilikleri hastalık riskini artırmaktadır" dedi.

Fenilketonüri ile dünyaya gelen bebeklerin ilk aylarda sağlıklı göründüğünü ve bu nedenle hastalığın dışarıdan fark edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bozlugöl, hastalığın ancak yenidoğan tarama programı kapsamında yapılan topuk kanı testi ile erken dönemde tespit edilebildiğini söyledi. Erken teşhis edilen fenilketonüri hastalarının özel bir diyet programıyla sağlıklı bir yaşam sürdürebildiğini belirten Bozlugöl, "Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuçlar o kadar başarılı olmaktadır. Uygun şekilde takip edilen ve özel diyet uygulanan çocuklar, yaşıtlarına benzer bir gelişim gösterebilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilir" diye konuştu.

Topuk kanı alınmasının bebeklere herhangi bir zarar vermediğini vurgulayan Bozlugöl, "Aksine bu uygulama milyonlarca bebeğin hayatını ve sağlığını korumaktadır. Sevgili anne ve babalar, lütfen yenidoğan bebeğinizden topuk kanı aldırmayı ihmal etmeyin. Her damla topuk kanı, bebeğinizin sağlıklı geleceğine atılan önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yenidoğan, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yenidoğan Tarama Testleri Hayati Öneme Sahip - Son Dakika

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