Yerköy'de kanser tarama aracı hizmete başladı - Son Dakika
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Yerköy'de kanser tarama aracı hizmete başladı

10.05.2022 15:49
Yerköy'de kanser tarama aracı hizmete başladı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne ait kanser tarama aracı Yerköy ilçesinde hizmete başladı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne ait kanser tarama aracı Yerköy ilçesinde hizmete başladı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, AA muhabirine, meme, kolon ve serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ile hastalığın erken dönemde tespiti ve tedavi edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Tan, aracın Yerköy Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet verdiğini belirterek, "Araç bir ay süreyle ilçemizde tarama yapacak. 30-70 yaş arasında olan vatandaşlarımızın aile hekimlerine başvurarak halk sağlığı başkanlığımızın düzenlediği tüm kanser taramaları hakkında bilgi almalarını istiyoruz. Taramalarımızı yaptıralım, erken teşhis hayat kurtarır. Meme kanseri, Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunudur, kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Bu nedenle kanser kontrolünün bir parçası olarak, meme kanserinde topluma yönelik tarama programlarının uygulanması gerekmektedir." dedi.

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Hisarcık, Yozgat, Kanser, Yerköy, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yerköy'de kanser tarama aracı hizmete başladı - Son Dakika


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