Üye Girişi
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

25.11.2021 09:22

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar Yerli ve milli aşı için gönüllülerin aşılaması sürüyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit: "TURKOVAC'ın fazını tamamlayıp tescilini almaya uğraşıyoruz" Yerli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor.

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Yerli ve milli aşı için gönüllülerin aşılaması sürüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit: "TURKOVAC'ın fazını tamamlayıp tescilini almaya uğraşıyoruz"

İSTANBUL - Yerli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, geçtiğimiz günlerde yerli aşısının Faz-3 çalışmalarının tamamlanması için '1000 Kahraman'a ihtiyaç olduğunu söylerken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlara da hatırlatma dozu olarak yerli aşıdan yaptırdı. Son gönüllülerin de aşılarını yaptırmasıyla birlikte yerli aşıda Faz-3 çalışmalarının tamamlanacak.

"Hem aşılama hem aşının geliştirilmesi anlamında ciddi misyon edindik"

Yerli aşıya ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Pandemide en kıymetli olan hastalanmayı engellemektir burada da aşılama süreci devreye girdi. Aşılama sürecinde hastanemiz çok ciddi görevler edindi. Aşımızın geliştirilmesine de hizmet veriyoruz. Şu an TURKOVAC aşısının gönüllülere uygulanmasını da yapıyoruz. Bu anlamda hastalarımızın o ölümün soğuk alanına girmesini engellemek gibi bir misyon edindik ama hasta olmasınlar diye hem aşılama hem de aşının geliştirilmesi anlamında ciddi bir misyon edindik. On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz. 45 günde yapılan pandemi hastaneleri, çok kısa sürede seri üretime geçen ventilatörler ve 1,5 yılda kullanılabilecek aşı üretimi birçok şeyi üst üste koyduğunuzda en iyi efor, gayret ve vatandaşına en kucaklayıcı hizmeti veren ülke olduk" dedi.

"Kazandığımız yüzde 95'i görmezden gelmeyelim"

Sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Pandemi döneminde birçok ülke için vatandaşlarına ciddi ekonomik destek sağladı dendi. Bizim sağlıktaki kazanımlarımız bütün vatandaşlarımıza bu sağlık hizmetini ücretsiz veriliyor olması düşünüldüğünde aslında birçok ekonomik yardımın çok çok üzerinde bir kazanımdır. Çünkü vatandaşına ekonomik yardım yaptığı ifade edilen ülkelerdeki vatandaşlar, Covid olduklarında aldıkları sağlık hizmetine ödedikleri maliyet ülkelerinin yaptıkları yardımın kat ve kat üstünde. Aşı bizi iyi koruyor ama bazı kişilerin bağışıklık sistemini uyandıramıyor rakam olarak o küçük örnekleri verip kazandığımız yüzde 95'i görmezden gelmeyelim. Aşı bizi çok iyi koruyor. Elimizdeki en büyük silah aşı ve bu silahı çok iyi kullanalım, vatandaşlarımızı biz aşı olmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok az ülke yapabiliyor, korkmayalım"

Yerli aşının Faz-3 çalışmalarının bitmesi için gönüllü olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan gönüllülerden Özkan Gürgen, "Ben ilk duyduğumda sevindim zaten, gönüllü de olmak istedim. Diğerlerine olmuştum kendi aşımıza da gönüllü olmak istiyordum. Aşı olmaktan da kaçınmayalım bence, korkmayalım. Bence büyük bir başarı çok az ülke yapabiliyor zaten bunu bizim yapabilmiş olmamız ülkemizin gelişimini gösterir. Sağlık açısından da zaten önder olduğumuzu gösterir. Hastanelerden de belli zaten" diye konuştu.

"Yerli aşının seri üretime geçebilmesi için TURKOVAC'ı tercih ettim"

Yerli aşıya gönüllü olan vatandaşlardan bir başkası, "Yerli aşının seri üretime geçebilmesi için ve daha önceki olduğum aşılara hatırlatma olabilmesi için yerli aşı TURKOVAC'ı tercih ettim. Bununla birlikte yerli aşıya katkı sağlayarak inşallah seri üretime geçer. Yerli aşıya gönüllü olmaları noktasında tercih etmelerini öneririm. Çünkü yerli aşıya gönüllü olarak üretime geçmesini ve ülkemizin bu konuda bağımlı hale gelmemesin adına yerli aşıyı tercih ettim. 2 Doz Sinovac olmuştum, Diğer aşıları olduğumda da bunda da acı hissetmedim" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, TURKOVAC, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor 09:57 Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı 07:52 Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan buldu 01:56 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan buldu Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
10:04 Reuters iddiası! AK Parti yeni bir "Alevi açılımı"na hazırlanıyor!
09:58 Ağaoğlu'ndan 'Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi?' iddialarına yanıt
09:47 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!
09:35 Afrika'da 10 vakanın görüldüğü Nu varyantına karşı aşılar bile etkisiz kalabilir
09:32 Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı
09:24 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
09:02 Son 10 yılın kadın cinayetleri haritası çıktı! Sizin şehrinizde kaç kadın öldürüldü?
Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek         
10:18
Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M! Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!         
10:14
Reuters iddiası! AK Parti yeni bir "Alevi açılımı"na hazırlanıyor! Reuters iddiası! AK Parti yeni bir "Alevi açılımı"na hazırlanıyor!         
10:05
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!         
09:48
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 10:22:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement