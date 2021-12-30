Yozgat'ta yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı - Son Dakika

Yozgat'ta yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı

YOZGAT - Yozgat Şehir Hastanesinde acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC uygulanmaya başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş TURKOVAC aşısı yaptırmak için Yozgat Şehir Hastanesinin yolunu tuttu. Hastaneye gelen vatandaşlar kayıt olduktan sonra aşılarını yaptırdı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde ilk yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığını belirten Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, "Şuan ilk aşılarımızı yaptık, bir yan etki görmedik. Güvenilir olduğu kanıtlanmış bir aşımız TURKOVAC. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Hatırlatma doz aşısını TURKOVAC olabiliriz" dedi.

Hatırlatma dozu aşısını TURKOVAC olan AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ise TURKOVAC aşısı olmaktan mutlu olduğunu belirterek "TURKOVAC, Cumhurbaşkanımızın bizzat üzerinde durduğu konulardan birisiydi, müjdeyi verdi her birimiz ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Herkesin aşılarını yaptırmalarını aşıya olan güvenlerini bir an önce tazeleyip TURKOVAC tercih etmelerini istiyorum. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal da "Üçüncü aşımızı Türkiye'nin milli ve yerli aşısını yaptırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Yozgat'a TURKOVAC aşısı ilk defa geldi ve aşımızı olduk. Bütün hemşehrilerimi TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlardan Fatih Güzel de "Devletimize teşekkür ederiz kendi aşımıza güvenmeliyiz. Bundan önceki aşılarımı Alman aşısı, hatırlatma aşısını kendi yerli aşımızdan olmak istedim. Yetkilerimiz açıklama yapınca güvenilir diye kendi aşımızı oldum" ifadelerini kullandı.