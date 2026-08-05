Yerli Ventilatörler Hastanelere Ulaştı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, yerli ventilatörlerin Şanlıurfa, Rize ve Trabzon hastanelerine geldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yerli ve milli olarak üretilen ventilatörlerimiz Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerimize ulaştı" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta teknoloji hamlesi yani yerli ve milli olarak üretilen ventilatörlerimiz Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerimize ulaştı. Milletimize hayırlı, hastalarımıza şifa olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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