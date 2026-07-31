Yeşilay'dan Esnafa Bağımlılık Eğitimi - Son Dakika
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Yeşilay'dan Esnafa Bağımlılık Eğitimi

Yeşilay\'dan Esnafa Bağımlılık Eğitimi
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Yeşilay Kars Şubesi, esnaf ziyaretleriyle bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturdu.

Yeşilay Kars Şubesi, toplumun her kesiminde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret eden Yeşilay gönüllüleri, esnafa Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar ve bağımlılıklarla mücadele kapsamında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türleri, korunma yöntemleri ve erken farkındalığın önemi anlatıldı. Esnafa ayrıca Yeşilay'ın yürüttüğü eğitim faaliyetleri, farkındalık kampanyaları ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Yeşilay Kars Şubesi yetkilileri, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, esnafın vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olması nedeniyle önemli bir farkındalık gücü oluşturduğunu ifade etti.

Ziyaretler sırasında esnafların görüş ve önerileri de dinlenirken, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesiminin desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Samimi bir ortamda geçen buluşmalarda esnaflar da Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini belirterek, bu tür ziyaretlerin bilinçlendirme açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

Yeşilay Kars Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yıl boyunca okullarda, kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinliklerle sürdürüleceği belirtilerek, ziyaretlerde gösterdikleri ilgi, misafirperverlik ve desteklerinden dolayı tüm Kars esnafına teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Kars, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeşilay'dan Esnafa Bağımlılık Eğitimi - Son Dakika

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