Yozgat Şehir Hastanesinde meme kanseri için bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika
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Yozgat Şehir Hastanesinde meme kanseri için bilgilendirme standı açıldı

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Yozgat Şehir Hastanesinde meme kanseri için bilgilendirme standı açıldı
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Yozgat Şehir Hastanesinde meme kanserine yönelik bilgilendirme standı kuruldu. Stantta vatandaşlara meme kanseri, erken teşhis ve taramalar hakkında bilgi verildi; düzenli taramaların önemine dikkat çekildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde meme kanserine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla hastanede bilgilendirme standı kuruldu.

Stantta vatandaşlara meme kanseri, erken teşhis ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte, "Belirti ortaya çıkmasını beklemeden taramanızı yaptırın" mesajıyla düzenli taramaların önemine dikkati çekildi.

Açıklamada, toplum sağlığının korunması, kanser farkındalığının artırılması ve erken teşhisin yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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