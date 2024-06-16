Sağlık

Yozgat'ta 46 acemi kasap hastanelik oldu

YOZGAT - Yozgat'ta bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisleri doldurdu.

Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim sırasında hayvan darbeleri ile yaralanan, el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerini kesen vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinin yolunu tuttu. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Şehir Hastanesi toplamda 46 acemi kasap tedavi için başvurdu.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla hastanelere götürüldü.