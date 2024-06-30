Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerine sağlık hizmeti - Son Dakika
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Sağlık

Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerine sağlık hizmeti

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doktor, ebe ve hemşireden oluşan gönüllü sağlık ekibi, mesai saatleri dışında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine sağlık hizmeti sunuyor. Gönüllü sağlık çalışanları, işçilerin sağlık kontrollerini yaparak reçete yazıyor ve aşılarını yapıyor. Ayrıca kanser ve kene korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyorlar. Sağlık ekipleri, mesai saatleri dışında çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret ederek sağlık hizmeti sunuyor. Gönüllü sağlık çalışanları, bu programda fedakarlık yaparak mesai saatleri dışında görev alıyorlar.

30.06.2024 11:39
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doktor, ebe ve hemşireden oluşan gönüllü sağlık ekibi, mesai saatleri dışında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine sağlık hizmeti sunuyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinden çalışmak için Yozgat'a gelerek kentin tarımına katkı sunan mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin sağlık hizmetini gönüllü sağlık çalışanları üstleniyor.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Candaş Tan, gönüllü doktor, ebe ve hemşireler, kırsal alanda çadırlarda yaşayan işçileri acil durumlar dışında ayda 2 kez ziyaret ediyor.

Doktorların hastaları muayene ederek reçetelerini yazdığı ziyaretlerde, ebe ve hemşireler de hamile kadınların sağlık kontrolü ile çocukların aşısını yapıyor.

Sağlık ekipleri, ilçede 3 noktada kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere broşürler dağıtarak kanser ve keneden korunma yöntemlerini de anlatıyor.

Yerköy Sağlık Müdürü Candaş Tan, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak ilçede kırsal alandaki çadırlara yerleşen tarım işçilerini zaman zaman ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaptıkları planlamalarla tarım işçilerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanmalarını sağladıklarını ifade eden Tan, şöyle konuştu:

"Amacımız işçilerin hem sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak hem de ziyaretlerde kanser taramaları, kronik ve bulaşıcı hastalıklarla alakalı gerekli eğitimleri vermek. Tarım emekçileri, mesai saatlerimizde tarım alanlarında görev aldıkları için o saatlerde yapacağımız ziyaretlerde yeterli verim alamadığımızı tespit ettik. Özellikle son 3 yıldır ben ve ekibim ziyaretlerimizi hep mesai dışı vakitlerde seçtik. Akşam saat 6-7 gibi buraya gelip ziyaretlerimizi başlatıyoruz. Çoğu zaman gece saat 10-11'e kadar çalışıyoruz."

Tan, sağlık çalışanlarının gönüllü olduğunu vurgulayarak, güzel bir ekip kurduklarını dile getirdi.

Yıllardır çalışmalarına bu şekilde devam ettiklerini anlatan Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki hem çocuklarla hem büyüklerle güzel bir aile olduk. Tüm ilçe sağlık personeli bu konuda özverili çalışıyor. Ebe, hemşire, doktor ve şoför arkadaşlarımız hepsi gönüllü olarak kendi fedakarlıklarıyla mesai saatleri dışında bu programa katılıyorlar. Yaklaşık 6-7 ay süren bir süreç olduğu için burada doğumlarımız oluyor, çocuklarımız büyüyor. Yeni gebelik tanıları koyuyoruz. O gebelerin takipleri ve tedavi süreçleri oluyor. Bu süreç uzun olduğu için de aramızda bir bağ oluyor. Bu çalışmalar aile ortamında ve samimiyetli olduğu için çok mutluyuz. Bundan ötürü de hem buradaki mevsimsel tarım emekçilerimize hem de değerli İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline çok teşekkür ederim."

"Buradaki insanlarla aile gibi olduk"

Ebe Döndü Kılıçaslan da 5-6 yıldır çadırlarda yaşayan tarım işçilerine sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Çocuk ve bebeklerin aşılarını yaptıklarını, yeni gelen işçileri hizmet alanına kaydettiklerini ve gidenleri listeden çıkardıklarını ifade eden Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Burada kaldıkları sürece ayda 2 kez ziyaret ediyoruz. Genelde kontrollerimizi ve ziyaretlerimizi mesai saatleri dışında yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü buradaki insanlar tarlada çalıştıkları için mesai saatleri içerisinde burada bulunmuyorlar. O yüzden bütün herkesi görebilmek adına genelde saat 17.00'den sonra geliyoruz. Buradaki insanlarla aile gibi olduk. Genelde her yıl aynı aileler geliyor, o yüzden aramızda bağ kurduk."

Tarım işçilerinden Zeynep Şimşek de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden mart ve nisan aylarında geldiklerini anlatarak, "Çadırlarda yaşıyoruz. Sağlık Müdürlüğünden hocalarımız geliyor ve bizi ziyaret ediyorlar. Çocukların aşılarını kontrol ediyorlar. Buraya geldiklerinde ilaç yazıyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Sağlık konusunda sıkıntılarımızı gideriyorlar"

İbrahim Halil Şimşek ise yaklaşık 2,5 aydır Yerköy'de olduklarını belirterek, "25 senedir buraya geliyoruz, tarım işiyle uğraşıyoruz. Yılın 8-9 ayını burada geçiriyoruz, kışın da evdeyiz. Doktorlar geliyor, eksik ilaçlarımız olursa yazıyorlar. Çocukların aşılarını yapıyorlar. Kadın hastalıklarına bakıyorlar. Sağlık konusunda sıkıntılarımızı gideriyorlar. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerine sağlık hizmeti - Son Dakika

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