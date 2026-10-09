Yüksek dozda ağrı kesici böbrek fonksiyonlarını bozabilir, Dr. Bekfilavioğlu uyardı - Son Dakika
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Yüksek dozda ağrı kesici böbrek fonksiyonlarını bozabilir, Dr. Bekfilavioğlu uyardı

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Yüksek dozda ağrı kesici böbrek fonksiyonlarını bozabilir, Dr. Bekfilavioğlu uyardı
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Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, uzun süreli ve yüksek dozda ağrı kesici kullanımının böbrek fonksiyonlarını bozabileceği uyarısında bulundu. Uzman, böbrek hastaları ile diyabet ve hipertansiyon hastalarının ağrı kesici kullanımında daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, özellikle uzun süreli ve yüksek dozda ağrı kesici kullanımının böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Ağrı kesicilerin hekim önerisi olmadan, gereğinden fazla dozda veya uzun süre kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, bazı ağrı kesicilerin böbreklere giden kan akışını azaltarak böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.

"Böbrek hasarı her zaman belirti vermeyebilir"

Böbreklerin vücuttaki atık maddelerin uzaklaştırılması, sıvı ve elektrolit dengesinin korunması gibi hayati görevleri bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Dr. Garip Bekfilavioğlu, özellikle böbrek hastalığı bulunanlar, ileri yaştaki kişiler, diyabet ve hipertansiyon hastaları ile sıvı kaybı yaşayan bireylerin ağrı kesici kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Böbrek fonksiyonlarında meydana gelen bozulmaların başlangıçta belirgin şikayetlere neden olmayabileceğini hatırlatan Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, gerekli durumlarda kan ve idrar tetkikleriyle böbrek sağlığının değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

"İlaçlar doktor önerisiyle kullanılmalı"

Ağrı kesicilerin tamamen zararlı ilaçlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ancak doğru ilaç seçimi, uygun doz ve kullanım süresinin büyük önem taşıdığını ifade eden Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu,"Her ilaçta olduğu gibi ağrı kesicilerin kullanımında da bilinçli hareket edilmelidir. Özellikle birden fazla ilaç kullanan, kronik hastalığı bulunan veya daha önce böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilerin doktorlarına danışmadan ağrı kesici kullanmamaları gerekir. Ağrı kesicilerin sık kullanılması ihtiyacı doğuyorsa ağrının nedeninin araştırılması önemlidir. Böbrek sağlığını korumak için ilaçlar önerilen dozda ve uygun süre boyunca kullanılmalıdır" dedi.

Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, böbrek sağlığının korunmasında bilinçli ilaç kullanımının yanı sıra düzenli sağlık kontrollerinin de önemli olduğunu belirterek vatandaşlara ilaç kullanımı konusunda sağlık profesyonellerinin önerilerini dikkate almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
HipertansiyonHipertansiyonBöbrekSağlıkSon Dakika

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