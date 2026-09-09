Yüksekova’da parklar sağlık sahnesine dönüştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla başlatılan sağlık taraması ve bilgilendirme faaliyeti sürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Cengiz Topel Caddesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda kurulan stantlar, ilçe sakinlerinden ilgi görüyor. İki gün sürmesi planlanan etkinliğin ilk gününde uzman ekiplerce tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Programın ikinci gününde ise "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Etkinliği" düzenlendi. Stantları ziyaret eden vatandaşların diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirilerek beden kitle indeksleri değerlendirildi ve bireysel beslenme danışmanlığı sunuldu.

Fizyoterapistler rehberliğinde gerçekleştirilen hareketli yaşam ayağında ise özel egzersiz etkinlikleri yapıldı. Katılımcıların fiziksel aktiflik düzeyini test etmelerini sağlayan "Hareket Yaşını Öğren" uygulaması, özellikle orta yaş ve üzeri vatandaşların ilgisini çekti. Çalışmalarda vatandaşlara broşürler dağıtılarak sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Yüksekova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli fizyoterapist Sedat Sarı, Dünya Fizyoterapistler Günü ile Halk Sağlığı Haftası'nın aynı döneme denk geldiğini belirterek, "Bedenini Dinle, Harekete Geç" temasıyla parkta etkinlik düzenlediklerini söyledi. Vatandaşların fiziksel aktivite kapasitelerini değerlendirdiklerini ifade eden Sarı, "Maalesef çağımızın en önemli hastalıklarından biri hareketsizliktir. Toplumda fiziksel aktivite düzeyinin azalmasıyla beraber obezite, diyabet, kas iskelet sistemi problemlerinin yanı sıra kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın gelişme riski artmış durumda. Biz bu hastalıklarla mücadele etmenin en etkili yollarından bir tanesinin düzenli fiziksel aktivite olduğunu anlatıyoruz. Yüksekova Sağlıklı Hayat Merkezi olarak vatandaşlarımızın fiziksel aktivite düzeyini değerlendirerek kişiye uygun egzersiz konusunda ücretsiz hizmet sağlıyoruz. Amacımız, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken dönemde kazandırmak ve fiziksel aktiviteyi hayatımızın bir parçası haline getirmektir. Tüm halkımızı merkezimize bekliyoruz" dedi.