Yüksekova’da parkta sağlık molası: Vatandaşlar tansiyon ve şeker ölçümü için akın etti

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme faaliyeti başlatıldı.

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki parkta kurulan stantta, ilçe sakinlerine tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılarak kronik rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Etkinliğin ilk gününde gösterilen yoğun ilgi, vatandaşların sağlık bilincine verdiği önemi ortaya koydu. Üç gün süreyle devam edecek program kapsamında, yarın diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirileceği bildirildi.

Aynı gün fizyoterapistler rehberliğinde düzenlenecek hareketli etkinlikler ve "Hareket Yaşını Öğren" uygulamasıyla katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.