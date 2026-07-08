Yüksekova'da Ücretsiz Kanser Taraması - Son Dakika
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Yüksekova'da Ücretsiz Kanser Taraması

Yüksekova\'da Ücretsiz Kanser Taraması
08.07.2026 17:17
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Sağlık ekipleri, zorlu şartlara rağmen köylere kanser taraması ve sağlık kontrolü hizmeti sundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu coğrafi şartlara ve kavurucu sıcaklara meydan okuyarak İran sınırının sıfır noktasındaki köylerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz kanser taraması ve genel sağlık kontrolü hizmeti verdi.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mobil Sağlık Hizmetleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, coğrafi şartlar ve ulaşım kısıtlılığı nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemeyen sınır hattındaki kırsal yerleşim yerleri için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kapı kapı dolaşarak umut oldular

Engebeli arazi şartları ve temmuz ayının kavurucu sıcağına rağmen sınır köylerini adım adım gezen ekipler, vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Kadın ve erkeklere yönelik meme, rahim ağzı ile kolon kanseri taraması yapan uzmanlar, erken teşhisin hayat kurtarıcı önemini anlattı. Erken teşhis farkındalığı oluşturmayı amaçlayan uygulama kapsamında, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de titizlikle gerçekleştirildi.

Doktor, ebe, hemşire, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan 5 kişilik sağlık ekibi, özellikle kronik hastalık riski taşıyan vatandaşları yakın markaja aldı. Yüksek tansiyon ve diyabet (şeker hastalığı) konularında bilgilendirmeler yapan ekipler, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda da köylülere önemli uyarılarda bulundu.

"Zorluklara rağmen halkımızın hizmetindeyiz"

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Kadri Kana, KETEM ve mobil sağlık ekipleriyle birlikte yürütülen koordineli çalışma hakkında bilgi verdi. Coğrafi ve iklimsel tüm zorluklara rağmen görevlerini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kana, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini yaptık, kronik hastalıklar konusunda kapsamlı bilgilendirmelerde bulunduk. Riskli gördüğümüz veya sonuçları yüksek çıkan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirdik. Şu an İran sınırında, merkeze oldukça uzak ve sıcaklığın hayli yüksek olduğu bir bölgede görev yapıyoruz. Coğrafi şartların getirdiği çeşitli zorluklar olsa da işimizi büyük bir sevgi ve fedakarlıkla yapıyoruz. Bizler, sağlık hizmetini her eve ulaştırmak ve halkımıza hizmet etmek için buradayız."

Köy sakinlerinden ekiplere teşekkür

Sağlık hizmetinin ayaklarına kadar gelmesinden büyük mutluluk duyan bölge sakinleri, devletin şefkat elini her an yanlarında hissettiklerini ifade etti. Erken teşhis taramalarından ve yapılan kontrollerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kendilerini yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarla uğurladı.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, KETEM ve Mobil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yürüttüğü bu tarama ve kontrollerin, önümüzdeki günlerde ilçeye bağlı diğer tüm kırsal mahalle ve köylerde de periyodik olarak aralıksız devam edeceği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüksekova'da Ücretsiz Kanser Taraması - Son Dakika

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